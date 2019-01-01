Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В очках и без белья: Белла Хадид поделилась пикантными кадрами

Комментариев: 0
Супермодель снялась в прозрачном наряде на берегу океана .

В очках и без белья: Белла Хадид поделилась пикантными кадрами
В очках и без белья: Белла Хадид поделилась пикантными кадрами
instagram.com/bellahadid

Читай также: Одна другой краше: Две самые известные модели засветились на прогулке

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую британские пластические хирурги назвали знаменитостью с самым красивым лицом, продемонстрировала поклонникам, что грудь у нее не менее идеальна.

В Инстаграм модель выставила фото из яркой фотосессии на берегу океана. Белла позирует у пальмы а прозрачном топе, завязывающемся на спине и белых брюках. Необычной деталью стали очки с розоватыми стеклами.

Снимки за несколько часов набрали почти 1 млн. лайков.

скриншот

скриншот

скриншот

Ранее мы писали, что Белла Хадид показала плоский живот в купальнике.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Белла Хадид, откровенные наряды, модели
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь