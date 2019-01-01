В очках и без белья: Белла Хадид поделилась пикантными кадрами
Супермодель снялась в прозрачном наряде на берегу океана .
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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую британские пластические хирурги назвали знаменитостью с самым красивым лицом, продемонстрировала поклонникам, что грудь у нее не менее идеальна.
В Инстаграм модель выставила фото из яркой фотосессии на берегу океана. Белла позирует у пальмы а прозрачном топе, завязывающемся на спине и белых брюках. Необычной деталью стали очки с розоватыми стеклами.
Снимки за несколько часов набрали почти 1 млн. лайков.
Ранее мы писали, что Белла Хадид показала плоский живот в купальнике.
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