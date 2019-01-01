Кайя Гербер очаровала Сеть новым нежным снимком.

Дочка Синди Кроуфорд показала фото, на котором очень похожа на мать instagram.com/kaiagerber/

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Дочка супермодели 1990-х Синди Кроуфорд 18-летняя Кайя Гербер поразила Сеть новым фото, на котором она очень похожа с матерью. Девушка также работает моделью - и в подростковом возрасте была очень худенькой - в отличие от своей звездной матери, которая занимается спортом и у которой всегда были довольно "аппетитные" формы.

Из-за совершенно разной фигуры, а также потому, что Кайя любит носить стрижку-каре, публика долго и упорно подчеркивала, что девушка - само очарование, но совершенно не похожа на мать. Однако, в последнее время все изменилось - на новых снимках Кайя почти копия Синди в 20-летнем возрасте.

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Подписчики прокомментировали фото, похвалил внешность девушки.

Ранее мы писали, что Кайя Гербер покорила Сеть пикантным снимком своей мамы.

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