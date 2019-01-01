Каменских и Полякова поцеловались в прямом эфире: фото

Певицы обескуражили публику.

Каменских и Полякова поцеловались в прямом эфире Скриншот с видео

Настя Каменских и Оля Полякова страстно поцеловались во время второго прямого эфира десятого сезона “Х-фактор“. Соответствующие кадры появились в социальной сети Инстаграм.

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На шоу обе артистки пришли в платьях одинакового цвета. Из-за этого многие зрители решили, что Каменских и Полякова не смогли договориться между собой. В сети уже давно поговаривают о соперничестве между двумя звездами, а случай с одинаковым луком мог вывести звезд из себя.

Но NK и Полякова показали обратное - девушки поцеловались в прямом эфире, а потом опубликовали это на своих страницах в социальной сети.

Недавно мы писали, что Каменских засветилась на публике в “веселом“ наряде.

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