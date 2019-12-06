"Какие глазки": Полякова запостила совместное селфи с Дзидзьо

Оля Полякова поделилась совместным кадром с Михаилом Хомой.

Известная украинская исполнительница Оля Полякова активно ведет свой Instagram-аккаунт. Звезда постит в соцсети яркие снимки с выступлений и различных мероприятий, а также совместные фото с другими украинскими знаменитостями.

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Так, недавно на странице Оли появилось совместное селфи с лидером группы Dzidzio Михаилом Хомой. На снимке певец позирует в зеленой футболке и рубашке в клетку, а Полякова в серой кофте обнимает его за плечо. При этом артистка демонстрирует роскошное кольцо.

“Я это ты, ты это я!))))“, - забавно подписала кадр Оля.

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Подписчики принялись активно засыпать артистку и ее спутника комплиментами.

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“Голубоглазки, красавчики“, “Успішні, красиві“, “Оля, ты как девочка 18-летняя“, “Какой он симпотяга. Я и не знала“, “Я Дзiдзьо без шляпи не впiзнала:)))))“, “Такие смешные!“, “вы классные. обожаю вас“, “Очень красивая пара“, “Какая милая фотография“, “Какие глазки у Оли“, “Офигеть, дзидзьо выглядит без гримма очень даже хорошо!!!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее дочка Поляковой очаровала Сеть "взрослым" фото.

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