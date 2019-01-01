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Как вам look?: Каменских засветилась на публике в "веселом" наряде

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Артистка похвасталась ярким нарядом и дала интервью латиноамериканским журналистам .

Как вам look?: Каменских засветилась на публике в
Как вам look?: Каменских засветилась на публике в "веселом" наряде
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая недавно возмутила Сеть экстравагантным платьем с вырезом на внутренней части бедра, появилась на публике в оригинальном атуфите. На этот раз наряд Насти был полностью “в рамках приличия“, но смотрелся не менее ярко и оригинально. Фото артистка добавила в Инстаграм. Каменских появилась в кадре в бледно-розовых спортивных брюках, серой футболке с надписями и двухсторонней курточке-шубке. Волосы артистка собрала в высокий хвост.

Как вам мой look? - уточнила звезда.

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В Инста-сториз Настя выставила фото в этом же аутфите, отметив, что едет в авто с концерта “Вечер премьер“ - и сейчас будет давать интервью латиноамериканской прессе. Чуть позже в Сториз появились кадры этого интервью - Каменских по-испански рассказала о своей песне Elefante и будущем испаноязычном альбоме.

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Ранее мы писали, что Настя Каменских чувственно станцевала с супругом. 

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Теги: Настя Каменских, наряды звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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