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Педан и Никитюк развеселили Сеть новым совместным фото

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Александр Педан показал снимок с Лесей Никитюк, на котором они позируют в непривычных для себя образах.
Педан и Никитюк развеселили Сеть новым совместным фото
Педан и Никитюк развеселили Сеть новым совместным фото
instagram.com/pedanos

Известный украинский ведущий, блогер и шоумен Александр Педан порадовал поклонников новой публикацией. Артист опубликовал новое фото с популярной ведущей Нового канала Лесей Никитюк.

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Так, на своей странице в Instagram Педан разместил кадр, на котором он и его коллега позируют в непривычных образах. На свежем снимке Александр одет в черные брюки, рубашку черного цвета и красный пиджак. Свой образ он дополнил барсеткой и золотой цепью. 

А Леся появилась на фото в фиолетовом платье и пальто с мехом и леопардовым принтом. Свой наряд звезда дополнила светлой сумкой и повязкой на голове. Судя по видео, которые Педан опубликовал в Stories, снимок был сделан во время съемок клипа Леси Никитюк. Отметим, что артистка совместно с победителями челленджа #TODAYIWILL записала хит “Дівчата-хмарочоси”.

“Кабаре-дует “Академія“ 20 років потому @lesia_nikituk Чи як би ви назвали цей дует?“, - подписал кадр Александр.

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Поклонники принялись активно делиться своими идеями для названия дуэта в комментариях под фото.

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“Вы похожи на лису и кота из Буратино“, “Папік з доцею“, “Дует...Земляки-Подоляне“, “Адам да Сарочка“, “Это были 90-е, мы выживали как могли“, “Лиса Алиса и кот Базилио“, “Ну да... И Лолита уже не та... И Цекало подменили“, “НиПель“, “Я і Сара кльова пара“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Александр Педан взорвал Сеть забавным фото с Томом Крузом.

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Теги: Александр Педан, Леся Никитюк
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Источник: Ivona bigmir)net,

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