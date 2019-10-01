Александр Педан взорвал Сеть забавным фото с Томом Крузом

Александр Педан назвал настоящую причину приезда Тома Круза в Украину.

Во вторник, 1 октября, все украинские СМИ облетела новость о приезде голливудского актера Тома Круза в Киев. Артист был замечен в столичном метро на станции “Золотые ворота“.

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Как выяснилось, Круз прибыл в Украину 30 сентября по приглашению президента Владимира Зеленского. Во время встречи с главой государства звезда “Миссии невыполнимой“ признался, что его заинтересовали украинские локации для съемок нового кинопроекта.

А известный украинский ведущий и блогер Александр Педан назвал еще одну забавную причину приезда голливудской звезды. На своей странице в Instagram Педан опубликовал смешное фото с Томом Крузом, которое сделал в фотошопе. В описании к снимку ведущий в шутку заявил, что на самом деле Круз приехал в Киев к нему в гости, чтобы вместе поесть хачапури.

“Шо ви там кажете? Том Круз у Києві? Взагалі-то він до мене приїхав, зараз підемо хачапурі їсти“, - подписал кадр Александр Педан.

Подписчики оставили множество забавных комментариев под новой публикацией звезды. Многие принялись советовать ведущему, в какое заведение стоит сводить Тома Круза.

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“Хачапурі то не то, краще київську перепічку“, “Чого це хачапурі, а не борщ в Пузатій хаті?“, “Хто кого угощає?“, “@pedanos пффффф, хачапурі… перепічку йому треба спробувати дати. Він після неї взагалі громадянство наше попросить“, “Супер! Отлично дня! Очень хочу автограф от Тома Круза!“, “Прикольно, доллары носить в авоське, ха-ха-ха“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Александр Педан показал пляжное фото с Памелой Андерсон.

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