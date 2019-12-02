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Забыла надеть трусики?: Каменских возмутила Сеть пикантным нарядом

Комментариев: 3
Артистка сфотографировалась в платье с необычным вырезом на бедрах.

Забыли надеть трусики?: Каменских возмутила Сеть пикантным нарядом
Забыли надеть трусики?: Каменских возмутила Сеть пикантным нарядом
ivona.bigmir.net

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Певица Настя Каменских, которая на этих выходных получила награду “Лучшая певица“ по версии M1MusicAwards, возмутила Сеть странным нарядом. В Инстаграм Каменских выставила фото в длинном черном платье с золотистыми украшениями и черной маске на пол лица. Изюминкой наряда стал необычный вырез на платье - ромбовидная прорезь открывает часть бедра и низа живота певицы. 

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Подписчики артистки разглядели, что под откровенным платьем Каменских нет белья - и оставили многочисленные комментарии. Во многих отзывах фолловеры написали, что такой “креатив“ им не понравился.

  • Че за хе***ня вырезана 👎 уже не знают что надеть.и если вырезать то надо было прям по середине))
  • трусики забыла надеть)))
  • Вырез конечно капец..а сам образ👍
  • Без трусов....да...а так то образ класс
  • Еще раз доказывают что у наших типа звезд огромные проблемы со вкусом...
  • Мне не нравится, зачем закрывать лицо, достаточно выреза))))) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Потап показал, как провел выходные с сыном.

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Теги: Настя Каменских, наряды звезд, без белья
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (3)
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kostia900    02.12.2019, 19:24
Оценка:  +1
kostia900
существуют такие "трусики" как стринги S)))) под такие платья как раз и одеваються)))
VVTF2wtf_uebok    02.12.2019, 18:28
Оценка:  -4
VVTF2wtf_uebok
Каклам лишь бы трусики чьи-то обсудить, животные)))
ВыВсеВрети    02.12.2019, 19:04
Оценка:  0
ВыВсеВрети
кацапам им трусики по жизни не нужны, а вот унитаз...ну очень хоца!...))))))))
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