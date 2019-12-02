Забыла надеть трусики?: Каменских возмутила Сеть пикантным нарядом

Артистка сфотографировалась в платье с необычным вырезом на бедрах.

Забыли надеть трусики?: Каменских возмутила Сеть пикантным нарядом ivona.bigmir.net

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Певица Настя Каменских, которая на этих выходных получила награду “Лучшая певица“ по версии M1MusicAwards, возмутила Сеть странным нарядом. В Инстаграм Каменских выставила фото в длинном черном платье с золотистыми украшениями и черной маске на пол лица. Изюминкой наряда стал необычный вырез на платье - ромбовидная прорезь открывает часть бедра и низа живота певицы.

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Подписчики артистки разглядели, что под откровенным платьем Каменских нет белья - и оставили многочисленные комментарии. Во многих отзывах фолловеры написали, что такой “креатив“ им не понравился.

Че за хе***ня вырезана 👎 уже не знают что надеть.и если вырезать то надо было прям по середине))

трусики забыла надеть)))

Вырез конечно капец..а сам образ👍

Без трусов....да...а так то образ класс

Еще раз доказывают что у наших типа звезд огромные проблемы со вкусом...

Мне не нравится, зачем закрывать лицо, достаточно выреза))))) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Потап показал, как провел выходные с сыном.

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