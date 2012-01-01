Алексей и Андрей Потапенко добавили в Сеть новые фото.

Стиляги: Потап показал, как провел выходные с сыном ivona.bigmir.net

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Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап), который недавно женился на певице Насте Каменских, провел выходные с сыном от брака с Ириной Горовой 11-летним Андреем. Парень вместе со звездным отцом, мамой и сестрой засветился на вручении премии M1MusicAwards. Фото Потап добавил в Инстаграм.

Мои дети, - подписал Потапенко.

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Однако, кроме официального появления на публике, отец с сыном успели на выходных погулять вдвоем. На нескольких снимках они позируют в лифте и на улице, делая веселые селфи.

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Андрей отпустил волосы - и соорудил себе стильную прическу, завязав хвостик.

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Подписчики отметили, что фото очень позитивные, а Андрея назвали "стилягой" и отметили, что он очень похож на маму.

Ранее мы писали, что Ирина Горовая покорила Сеть откровенным нарядом.

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