Известный рэпер вспомнил, что преподавал физкультуру в школе, где училась Санта Димпопулос.

Потап признался, что в 19 лет испытывал симпатию к Санте Димопулос instagram.com/realpotap

Известный украинский исполнитель и учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Потап (Алексей Потапенко) признался в симпатии к экс-участницы “ВИА Гры“ Санте Димопулос. Об этом артист рассказал в интервью изданию Flow.

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Рэпер вспомнил, что в 19 лет проходил практику в школе, где училась Санта. Димопулос тогда училась в 9 классе, а Потап был преподавателем физкультуры.

Продюсер заявил, что “поглядывал“ на будущую певицу, ведь она была самой красивой девочкой в ​​классе. Кроме того Потап признался, что одноклассники Димопулос даже угрожали убить его.

“Что такое практика учителя физкультуры: приходишь и преподаешь у первого, третьего, пятого, девятого и одиннадцатого классов. В девятом классе, например, училась Санта Димопулос. Она была самой красивой девочкой. А мне было лет 19. Я на нее поглядывал - и ее одноклассники ко мне подходят после урока: “Еще раз так на нее посмотришь, мы тебя убьем”. Пришлось с ними поговорить по-другому. Я же тоже с Русановки!“, - поделился артист.

Ранее сообщалось, что Потап получил именную звезду в Киеве.

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