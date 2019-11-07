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Санта Димопулос назвала ТОП-5 любимых фильмов для холодных вечеров

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Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась подборкой интересных фильмов.
Санта Димопулос назвала ТОП-5 любимых фильмов для холодных вечеров
Санта Димопулос назвала ТОП-5 любимых фильмов для холодных вечеров
instagram.com/santadimopulos

Бывшая солистка популярной группы “ВИА Гра“ и  чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос продолжает делиться с подписчиками интересными публикациями в соцсети.

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На этот раз звезда решила подсказать фанам, какие фильмы можно посмотреть в холодные осенние вечера. На своей странице в Instagram Санта назвала несколько любимых картин. Так, в ТОП-5 фильмов Димопулос вошли “Призрачная нить“, “Выживут только любовники“, “Зои Бойфренд из будущего“, “Она“. 

К публикации звезда добавила свое черно-белое фото и постеры к названым фильмам. Кроме того, Санта дополнила пост короткими описаниями к лентам.

“Вот вам моя пятёрочка супер фильмов на холодные, осенне - зимние, уютные вечера

1) “Призрачная нить“

Новый фильм Пола Томаса Андерсона про одержимого модельера и его новую музу. События фильма происходят в послевоенном Лондоне 50-х годов, что не может не завораживать. И, конечно, стоит отметить нереальную игру Дэниэл Дэй-Льюиса – одного из самых талантливых на сегодняшний день актёров.

2) “Выживут только любовники“

Джим Джармуш ( режиссёр), мастерски рассказывает историю любви двух вампиров. Джармуш описал свой фильм как «криптовампирскую любовную историю». Ну а неподражаемая Тильда Суинтон просто была рождена для этой роли.

3) “Зои“

Научно - фантастический фильм, который показывает насколько это реально состоять в отношениях с искусственно созданным интеллектом.

4) “Бойфренд из будущего“

Тут много говорить и не надо. Один из самых светлых и добрых фильмов. Зарядит позитивом на вечер:)

5) “Она“

Красивая и необычная история любви в недалёком будущем. Фильм раскрывает новый и оригинальный взгляд на отношения. А также в главной роли основной претендент на Оскар в этом году – Хоакин Феникс.

Хорошего просмотра“, - поделилась подборкой Димопулос.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот вам моя пятёрочка супер фильмов на холодные, осенне - зимние, уютные вечера ❤️ ⠀ 1) «Призрачная нить» ⠀ Новый фильм Пола Томаса Андерсона про одержимого модельера и его новую музу. События фильма происходят в послевоенном Лондоне 50-х годов, что не может не завораживать. И, конечно, стоит отметить нереальную игру Дэниэл Дэй-Льюиса – одного из самых талантливых на сегодняшний день актёров. ⠀ 2) «Выживут только любовники» ⠀ Джим Джармуш ( режиссёр), мастерски рассказывает историю любви двух вампиров. Джармуш описал свой фильм как «криптовампирскую любовную историю». Ну а неподражаемая Тильда Суинтон просто была рождена для этой роли. ⠀ 3) «Зои» ⠀ Научно - фантастический фильм, который показывает насколько это реально состоять в отношениях с искусственно созданным интеллектом. ⠀ 4) «Бойфренд из будущего» ⠀ Тут много говорить и не надо. Один из самых светлых и добрых фильмов. Зарядит позитивом на вечер:) ⠀ 5) «Она» ⠀ Красивая и необычная история любви в недалёком будущем. Фильм раскрывает новый и оригинальный взгляд на отношения. А также в главной роли основной претендент на Оскар в этом году – Хоакин Феникс. ⠀ Хорошего просмотра 🍿

Допис, поширений 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤️ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Напомним, ранее Санта Димопулос показала редкие фото сына в честь его дня рождения.

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  08.11.2019, 13:48
Оценка:  0
гость
если по вечерам холодно, надо просто включить отопление...
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