Санта Димопулос назвала ТОП-5 любимых фильмов для холодных вечеров

Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась подборкой интересных фильмов.

Бывшая солистка популярной группы “ВИА Гра“ и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос продолжает делиться с подписчиками интересными публикациями в соцсети.

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На этот раз звезда решила подсказать фанам, какие фильмы можно посмотреть в холодные осенние вечера. На своей странице в Instagram Санта назвала несколько любимых картин. Так, в ТОП-5 фильмов Димопулос вошли “Призрачная нить“, “Выживут только любовники“, “Зои Бойфренд из будущего“, “Она“.

К публикации звезда добавила свое черно-белое фото и постеры к названым фильмам. Кроме того, Санта дополнила пост короткими описаниями к лентам.

“Вот вам моя пятёрочка супер фильмов на холодные, осенне - зимние, уютные вечера ⠀1) “Призрачная нить“ Новый фильм Пола Томаса Андерсона про одержимого модельера и его новую музу. События фильма происходят в послевоенном Лондоне 50-х годов, что не может не завораживать. И, конечно, стоит отметить нереальную игру Дэниэл Дэй-Льюиса – одного из самых талантливых на сегодняшний день актёров. 2) “Выживут только любовники“ Джим Джармуш ( режиссёр), мастерски рассказывает историю любви двух вампиров. Джармуш описал свой фильм как «криптовампирскую любовную историю». Ну а неподражаемая Тильда Суинтон просто была рождена для этой роли. 3) “Зои“ Научно - фантастический фильм, который показывает насколько это реально состоять в отношениях с искусственно созданным интеллектом. 4) “Бойфренд из будущего“ Тут много говорить и не надо. Один из самых светлых и добрых фильмов. Зарядит позитивом на вечер:) 5) “Она“ Красивая и необычная история любви в недалёком будущем. Фильм раскрывает новый и оригинальный взгляд на отношения. А также в главной роли основной претендент на Оскар в этом году – Хоакин Феникс. Хорошего просмотра“, - поделилась подборкой Димопулос.

Напомним, ранее Санта Димопулос показала редкие фото сына в честь его дня рождения.

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