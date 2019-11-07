Санта Димопулос назвала ТОП-5 любимых фильмов для холодных вечеров
Бывшая солистка популярной группы “ВИА Гра“ и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос продолжает делиться с подписчиками интересными публикациями в соцсети.
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На этот раз звезда решила подсказать фанам, какие фильмы можно посмотреть в холодные осенние вечера. На своей странице в Instagram Санта назвала несколько любимых картин. Так, в ТОП-5 фильмов Димопулос вошли “Призрачная нить“, “Выживут только любовники“, “Зои Бойфренд из будущего“, “Она“.
К публикации звезда добавила свое черно-белое фото и постеры к названым фильмам. Кроме того, Санта дополнила пост короткими описаниями к лентам.
“Вот вам моя пятёрочка супер фильмов на холодные, осенне - зимние, уютные вечера
⠀1) “Призрачная нить“
Новый фильм Пола Томаса Андерсона про одержимого модельера и его новую музу. События фильма происходят в послевоенном Лондоне 50-х годов, что не может не завораживать. И, конечно, стоит отметить нереальную игру Дэниэл Дэй-Льюиса – одного из самых талантливых на сегодняшний день актёров.
2) “Выживут только любовники“
Джим Джармуш ( режиссёр), мастерски рассказывает историю любви двух вампиров. Джармуш описал свой фильм как «криптовампирскую любовную историю». Ну а неподражаемая Тильда Суинтон просто была рождена для этой роли.
3) “Зои“
Научно - фантастический фильм, который показывает насколько это реально состоять в отношениях с искусственно созданным интеллектом.
4) “Бойфренд из будущего“
Тут много говорить и не надо. Один из самых светлых и добрых фильмов. Зарядит позитивом на вечер:)
5) “Она“
Красивая и необычная история любви в недалёком будущем. Фильм раскрывает новый и оригинальный взгляд на отношения. А также в главной роли основной претендент на Оскар в этом году – Хоакин Феникс.
Хорошего просмотра“, - поделилась подборкой Димопулос.
Вот вам моя пятёрочка супер фильмов на холодные, осенне - зимние, уютные вечера ❤️ ⠀ 1) «Призрачная нить» ⠀ Новый фильм Пола Томаса Андерсона про одержимого модельера и его новую музу. События фильма происходят в послевоенном Лондоне 50-х годов, что не может не завораживать. И, конечно, стоит отметить нереальную игру Дэниэл Дэй-Льюиса – одного из самых талантливых на сегодняшний день актёров. ⠀ 2) «Выживут только любовники» ⠀ Джим Джармуш ( режиссёр), мастерски рассказывает историю любви двух вампиров. Джармуш описал свой фильм как «криптовампирскую любовную историю». Ну а неподражаемая Тильда Суинтон просто была рождена для этой роли. ⠀ 3) «Зои» ⠀ Научно - фантастический фильм, который показывает насколько это реально состоять в отношениях с искусственно созданным интеллектом. ⠀ 4) «Бойфренд из будущего» ⠀ Тут много говорить и не надо. Один из самых светлых и добрых фильмов. Зарядит позитивом на вечер:) ⠀ 5) «Она» ⠀ Красивая и необычная история любви в недалёком будущем. Фильм раскрывает новый и оригинальный взгляд на отношения. А также в главной роли основной претендент на Оскар в этом году – Хоакин Феникс. ⠀ Хорошего просмотра 🍿
Напомним, ранее Санта Димопулос показала редкие фото сына в честь его дня рождения.
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