Рэпер Потап получил именную звезду в Киеве - фото

На "Площади звезд" в Киеве появилась именная табличка Потапа.

Известный украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) похвастался новым достижением. В среду, 13 ноября, он получил именную табличку на “Площади звезд“, которая находится у ТРЦ “Гулливер“.

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Яркими снимками с церемонии открытия артист поделился на своей странице в Instagram. Cудя по фото Потапа пришел поддержать его 11-летний сын Андрей от брака с Ириной Горовой.

“I have a Star ⭐️ дякую, thanx, спасибо! Она Ваша! Можно Потоптать Потапа!“, - написал в соцсети Потап.

Отметим, что в этом году Алексей Потапенко отмечает 20-летие творческой карьеры в украинском шоу-бизнесе.

Напомним, ранее Каменских с Потапом покорили Сеть умилительным снимком в воде.

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