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Рэпер Потап получил именную звезду в Киеве - фото

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На "Площади звезд" в Киеве появилась именная табличка Потапа.
Рэпер Потап получил именную звезду в Киеве - фото
Рэпер Потап получил именную звезду в Киеве - фото
instagram.com/realpotap

Известный украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) похвастался новым достижением. В среду, 13 ноября, он получил именную табличку на “Площади звезд“, которая находится у ТРЦ “Гулливер“.

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Яркими снимками с церемонии открытия артист поделился на своей странице в Instagram. Cудя по фото Потапа пришел поддержать его 11-летний сын Андрей от брака с Ириной Горовой.

“I have a Star ⭐️ дякую, thanx, спасибо! Она Ваша! Можно Потоптать Потапа!“, - написал в соцсети Потап.

Отметим, что в этом году Алексей Потапенко отмечает 20-летие творческой карьеры в украинском шоу-бизнесе.

Напомним, ранее Каменских с Потапом покорили Сеть умилительным снимком в воде.

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Теги: Потап, Площадь звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Антибес    14.11.2019, 11:24
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Антибес
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