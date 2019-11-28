Леся Никитюк засветила обнаженные ягодицы: горячее фото

Телеведущая Леся Никитюк обнародовала пикантное фото и поделилась несколькими советами правильного отдыха.

Извенстная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать поклонников откровенными кадрами. Несмотря на то, что совсем скоро наступит первый день зимы, Леся решила обнародовать неопубликованное ранее фото с летнего отдыха.

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Так, на своей странице в Instagram артистка разместила пикантный снимок, на котором она загорает топлес. Никитюк одета в черные плавки от купальника и солнцезащитные очки. В описании к фото ведущая решила поделиться несколькими советами правильного отдыха.

“Шановні тьолочки) вгадайте яку частину тіла НЕ МОЖНА виставляти на пекуче сонце НІКОЛИ?? Правильно ЛИЦЕ!! ФЕЙС по модному. а Чого ?? Бо будете старі потаскані андатри. Я серйозно! Задумайтесь над цим!“, - забавно подписала кадр Леся Никитюк.

Инстаграм Леси Никитюк скриншот

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк помыла маршрутку в одном купальнике.

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