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Леся Никитюк засветила обнаженные ягодицы: горячее фото

Комментариев: 1
Телеведущая Леся Никитюк обнародовала пикантное фото и поделилась несколькими советами правильного отдыха.
Леся Никитюк засветила обнаженные ягодицы: горячее фото
Леся Никитюк засветила обнаженные ягодицы: горячее фото
instagram.com/lesia_nikituk

Извенстная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать поклонников откровенными кадрами. Несмотря на то, что совсем скоро наступит первый день зимы, Леся решила обнародовать неопубликованное ранее фото с летнего отдыха.

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Так, на своей странице в Instagram артистка разместила пикантный снимок, на котором она загорает топлес. Никитюк одета в черные плавки от купальника и солнцезащитные очки. В описании к фото ведущая решила поделиться  несколькими советами правильного отдыха.

“Шановні тьолочки) вгадайте яку частину тіла НЕ МОЖНА виставляти на пекуче сонце НІКОЛИ?? Правильно ЛИЦЕ!! ФЕЙС по модному. а Чого ?? Бо будете старі потаскані андатри. Я серйозно! Задумайтесь над цим!“, - забавно подписала кадр Леся Никитюк.

Инстаграм Леси Никитюк
Инстаграм Леси Никитюк
скриншот

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк помыла маршрутку в одном купальнике.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
trgvm1    28.11.2019, 10:21
Оценка:  0
trgvm1
а мне она нравиться я бы ее вжарил
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