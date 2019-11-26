Телеведущая предложила сравнить 2 фото - с мейкапом и без него .

Настоящая: Никитюк очаровала Сеть снимком без макияжа ivona.bigmir.net

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Популярная телеведущая, автор программ Леся Никитюк покорила поклонников снимком без макияжа. Знаменитость добавила в Инстаграм 2 фото, на одном из которых позирует с ярким мейкапом, а на другом - без него.

Добрейшее утро🤘🏻

Какая лучше ? Голосуй!!!

1/2🙂, - написала Никитюк.

Скриншот

Мнения подписчиков разделились, однако многие отметили, что Леся без макияжа более "настоящая" и выглядит умилительно.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк появилась на публике в откровенном наряде.

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