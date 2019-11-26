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Настоящая: Никитюк очаровала Сеть снимком без макияжа

Комментариев: 1
Телеведущая предложила сравнить 2 фото - с мейкапом и без него .

Настоящая: Никитюк очаровала Сеть снимком без макияжа
Настоящая: Никитюк очаровала Сеть снимком без макияжа
ivona.bigmir.net

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Популярная телеведущая, автор программ Леся Никитюк покорила поклонников снимком без макияжа. Знаменитость добавила в Инстаграм 2 фото, на одном из которых позирует с ярким мейкапом, а на другом - без него. 

Добрейшее утро🤘🏻
Какая лучше ? Голосуй!!!
1/2🙂, - написала Никитюк. 

Скриншот

Мнения подписчиков разделились, однако многие отметили, что Леся без макияжа более "настоящая" и выглядит умилительно.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк появилась на публике в откровенном наряде. 

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Теги: Леся Никитюк, без макияжа, натуральная красота
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Sancho-s    26.11.2019, 11:58
Оценка:  0
Sancho-s
Фсьо, я очарован, особенно говором...)))
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