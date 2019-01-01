В новом выпуске популярный ведущий обучался искусству БДСМ.

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Блондинок не всегда интересует розовый цвет, пайетки и зефир. Участницы шоу “Кто против блондинок?“ на Новом канале специально для телеведущего и шоумена Андрея Шабанова оделись в деловые костюмы. Показали, что они настоящие бизнес-леди, а во время игры еще и продемонстрировали свою сдержанность, строгость и грациозность.

Сначала игра была очень серьезной! Пока Андрей не активировал блондо-бомбу Марию. Девушка не сдерживала себя и продемонстрировала всю свою обольстительность. В студии шоу “Кто против блондинок?“ красавица учила шоумена искусству БДСМ. Мало того, Мария заставила телеведущего надеть на нее секс-штучки.



Андрей Шабанов примерил секс-штучки пресс-служба

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Андрей Шабанов, сначала стесняясь, отказывался, но ведущая Леся Никитюк с Марией все же настояли! Шоумен долго пристраивал ремешки к телу участницы. В конце концов он справился с заданием!

За кулисами Андрей Шабанов признался, что до этого он никогда с женой не использовал таких секс-штучек. Поэтому ему трудно было догадаться, что и куда одевать.

– Это была жесть! – говорит телеведущий. – Я до сих пор не понимаю, как это все нужно надевать. Если бы мне снова сказали это одеть, я бы не смог. Потому что ничего не запомнил. Слишком сложно это для моего низкого IQ.

Развлекательное шоу “Кто против блондинок?“ – каждый вторник в 19:00 на Новом канале.



Ранее мы писали, что Леся Никитюк опубликовала фото без макияжа.

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