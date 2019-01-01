Белорусский рэпер написал пост о клипе, в котором он снял музыканта, похожего на Монатика.

"Мне аж Дима из США позвонил": Серега прокомментировал клип с "фейковым" Монатиком скриншот

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Белорусский рэпер Серега, который недавно появился в проекте "Танцы со звездами", а на днях выпустил новый клип на песню "Миллион просмотров за день", отреагировал на шумиху вокруг "двойника" Монатика в его клипе. Дело в том, что в кадре появляется мужчина с бородой и в шляпе, похожий на Дмитрия, - по этому поводу в СМИ и Сети стали писать, что Серега троллит MONATIK. Рэпер написал пост в Инстаграм, в котором отметил, что не собирался никого троллить, а просто решил "пошутить".

Я не понимаю, чего все так переполошились? У некоторых журналистов чувство юмора пропало или что? Все это, на первый взгляд, выглядит как троллинг Монатика. Но это только на первый взгляд. Есть такой юмористический жанр, друзья мои, называется ПАРОДИЯ. Каждый зарабатывает как может: я вот песни пою да шучу с народом, кому-то КВН, кому-то comedy, а кому – теплые встречи с Полиграфом.

Ну снял я в клипе мужика с бородой и в шляпе, который на Диму похож издалека, но так он такой от рождения, ему что руки на себя наложить и не жить теперь? Ну был бы у меня знакомый, похожий на Джастина Бибера или там, подруга, похожая на Марув – я бы их взял. Это бог сделал этого человека, а не я. Такая вот божественная ирония, - написал Серега.

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О “двойнике“ Монатика артист рассказал, что он саксофонист и его частенько путают с популярным исполнителем.

Да этот саксофонист Виталий по улице спокойно пройти не может: автографы берут, селфи с ним делают. У него, может, личная жизнь наладилась только когда Монатик популярным стал. Согласитесь, это смешная находка сама по себе. Вместо того чтобы оценить простую шуику, вы такой хай подняли. Мне Монатик из Америки аж позвонил. В общем, решение мое такое: чтоб никто никого ни с кем не путал – я титры в ютьюбе сейчас перепишу и укажу прямо: NEMONATIK. И все вопросы сняты. Но бросить человека просто так на улице я уже не могу. И начиная с Херсона, с сегодняшнего дня то есть, NEMONATIK будет со мной выступать на сцене! Надо дать ему шанс стать большим артистом! Вон у него теперь даже свой аккаунт есть - @nemonatik_official, поддержите парня. И сами решайте: у кого есть деньги на Монатика – ходите на Монатика. У кого есть чувство юмора – покупайте билеты на теплые встречи с Полиграфом!!! Всем позитива!!! - написал Серега.

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Ранее мы писали, что Серега поступил в украинский ВУЗ.

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