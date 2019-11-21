Алина Астровская блеснула рельефным прессом и стройными бедрами .

Ведущая "Орел и решка" поразила идеальной фигурой в купальнике ivona.bigmir.net

Читай также: Алина Астровская поделилась впечатлениями от свадьбы Регины Тодоренко

Ведущая популярного тревел-шоу “Орел и решка“ Алина Астровская поразила Сеть спортивной фигурой в купальнике. В Инстаграм девушка выставила фото в серо-голубом комплекте с лифом-топом. Алина позирует на борту яхты, подставив лицо ветру. В описании к фото девушка отметила, что не любит купальники с поролоном, а предпочитает минимализм и "монохром".

скриншот

Подписчики Алины отметили, что у девушки идеальная фигура, а фото получилось просто “огонь“. Также в комментариях пошутили, что Алина может позволить себе не любить поролон, так как "у нее есть грудь".

Ранее мы писали, что Алина Астровская закрутила бурный роман с коллегой по проекту.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.