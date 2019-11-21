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Ведущая "Орел и решка" поразила идеальной фигурой в купальнике

Комментариев: 1
Алина Астровская блеснула рельефным прессом и стройными бедрами .

Ведущая
Ведущая "Орел и решка" поразила идеальной фигурой в купальнике
ivona.bigmir.net

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Ведущая популярного тревел-шоу “Орел и решка“ Алина Астровская поразила Сеть спортивной фигурой в купальнике. В Инстаграм девушка выставила фото в серо-голубом комплекте с лифом-топом. Алина позирует на борту яхты, подставив лицо ветру. В описании к фото девушка отметила, что не любит купальники с поролоном, а предпочитает минимализм и "монохром". 

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Подписчики Алины отметили, что у девушки идеальная фигура, а фото получилось просто “огонь“. Также в комментариях пошутили, что Алина может позволить себе не любить поролон, так как "у нее есть грудь".

Ранее мы писали, что Алина Астровская закрутила бурный роман с коллегой по проекту.

 

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Теги: Алина Астровская, фото в купальнике, Орел и Решка
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
thebestdraw    21.11.2019, 12:39
Оценка:  0
thebestdraw
и что ? кому-то реально она нравится? страшко какое-то
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