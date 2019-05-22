Ведущая "Орла и решки" закрутила бурный роман
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Ведущая тревел-шоу "Орел и решка" 29-летняя Алина Астровская, которая недавно была подружкой невесты на свадьбе Регины Тодоренко, похоже, и сама поддалась сильному романтическому чувству. И что еще более приятно - чувство взаимно. Уже несколько месяцев харизматичную Астровскую видят в компании бывшего ведущего "Орла и решки", поэта и музыканта 35-летнего Антона Лаврентьева. А буквально на днях Антон разместил в в Инстаграм общее фото с Алиной, написав чувственный пост о любви.
Любовь. Все знают, что это, но у всех она о своем. Для меня это расстояние, доверие, постоянная работа и вовлеченность в человека на другом конце провода. Это чуткость ума и души, ведь только на внутренних ощущениях можно действительно искренне обнимать дорогого тебе человека. Это общение - и не просто переписки! А разговор по душам. А еще терпение, уважение и нежность, - написал Антон.
Любовь. Все знают, что это, но у всех она про свое. Для меня это расстояние, доверие, постоянная работа и вовлеченность в человека на другом конце провода. Это чуткость ума и души, ведь только на внутренних ощущениях можно действительно искренне обнимать дорогого тебе человека. Это общение - и не просто переписки! А разговор по душам. А еще терпение, уважение и нежность. А что для вас любовь? Ph. @razumnyevgeny #пролюбовь #вопросдня #антонлаврентьев
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К слову, у Алины за плечами два брака, а у Антона - длительные отношения, которые должны были закончится свадьбой, но за несколько дней до торжества - внезапно оборвались. Остается надеяться, что на этот раз молодые люди, которых объединяет множество общих интересов, сумеют сберечь свое трепетное чувство и быть счастливыми долгое время.
Когда тебе за 30 и былого задора скакать по клубам до утра уже нет, на помощь приходят домашние посиделки. И вот когда все песни под гитару уже спеты, виски @thesingleton_russia открыт, а друзья в сборе, на помощь приходят командные игры! Мы любим не настольные, а так называемые party games, типа «Крокодил», «Имаджинариум», «Активитис», «Элиас». Проще говоря, старые добрые шарады, то есть те игры, где надо проявлять свое воображение, а так же узнавать и чувствовать своего соперника или сокомандника. Веселье гарантировано, веселые истории копятся, а взаимопонимание растет. Например, будучи на Бали, мы с друзьями играли в «Крокодил», и @razumnyevgeny досталось слово «косуля». И что вы думаете, ему достаточно было показать рога и подпрыгнуть, чтобы наши мозги синхронизировались, и я отгадал слово! А вы с друзьями что делаете, когда собираетесь вместе? #thesingletonfunfair #thesingletontastes
Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за пластику лица.
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