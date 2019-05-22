Алина Астровская счастлива с коллегой по проекту.

Ведущая "Орла и решки" закрутила бурный роман instagram.com/alina_astrovskaya_

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Ведущая тревел-шоу "Орел и решка" 29-летняя Алина Астровская, которая недавно была подружкой невесты на свадьбе Регины Тодоренко, похоже, и сама поддалась сильному романтическому чувству. И что еще более приятно - чувство взаимно. Уже несколько месяцев харизматичную Астровскую видят в компании бывшего ведущего "Орла и решки", поэта и музыканта 35-летнего Антона Лаврентьева. А буквально на днях Антон разместил в в Инстаграм общее фото с Алиной, написав чувственный пост о любви.

Любовь. Все знают, что это, но у всех она о своем. Для меня это расстояние, доверие, постоянная работа и вовлеченность в человека на другом конце провода. Это чуткость ума и души, ведь только на внутренних ощущениях можно действительно искренне обнимать дорогого тебе человека. Это общение - и не просто переписки! А разговор по душам. А еще терпение, уважение и нежность, - написал Антон.

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К слову, у Алины за плечами два брака, а у Антона - длительные отношения, которые должны были закончится свадьбой, но за несколько дней до торжества - внезапно оборвались. Остается надеяться, что на этот раз молодые люди, которых объединяет множество общих интересов, сумеют сберечь свое трепетное чувство и быть счастливыми долгое время.

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