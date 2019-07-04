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Алина Астровская поделилась впечатлениями от свадьбы Регины Тодоренко

Комментариев: 3
Ведущая шоу "Орел и Решка" Алина Астровская, которая была подружкой невесты на свадьбе Регины Тодоренко, поделилась интересными фактами о церемонии.
Алина Астровская поделилась впечатлениями от свадьбы Регины Тодоренко
Алина Астровская поделилась впечатлениями от свадьбы Регины Тодоренко
instagram.com/alina_astrovskaya_

В среду, 3 июля, телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Италии. Спустя 8 месяцев после официальной регистрации брака, пара отгуляла торжественную церемонию в Сорренто.

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Так, одна из подружек невесты Регины, телеведущая Алина Астровская рассказала подробности прошедшего мероприятия. В Instagram-Stories звезда опубликовала несколько коротких видео, в которых поделилась своими впечатлениями от свадьбы.

В роликах Астровская запечатлена в белом наряде и шляпе, сидя в машине с еще несколькими гостей. Подружка невесты отметила, что свадьба удалась на славу. Также артистка призналась, что во время церемонии порвала платье.

“Я порвала одно платье. Душу, два баяна в танце…. Это было – юху“, - поделилась эмоциями Алина Астровская.

Видео из Instagram-Stories Астровской также было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Напомним, ранее подружки Регины Тодоренко засветились на ее свадьбе в купальниках.

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Теги: Алина Астровская
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  04.07.2019, 14:56
Оценка:  0
pусский
Ну почему российское бабло тратят в сраных Италиях, когда есть Крым и Сочи?! Надо найти у них долги по налогам и хорошенько выибать!
Boxerogos    04.07.2019, 14:45
Оценка:  -1
Boxerogos
Эти две пляди так похожи...Может это однояйцевые близнецы?)))
atsos    04.07.2019, 15:26
Оценка:  0
atsos
да это вааще две дырявые суки, у них нет яиц. Ну ты и тупой!
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