Алина Астровская поделилась впечатлениями от свадьбы Регины Тодоренко
В среду, 3 июля, телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Италии. Спустя 8 месяцев после официальной регистрации брака, пара отгуляла торжественную церемонию в Сорренто.
Читай также: Чем угощали гостей на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова
Так, одна из подружек невесты Регины, телеведущая Алина Астровская рассказала подробности прошедшего мероприятия. В Instagram-Stories звезда опубликовала несколько коротких видео, в которых поделилась своими впечатлениями от свадьбы.
В роликах Астровская запечатлена в белом наряде и шляпе, сидя в машине с еще несколькими гостей. Подружка невесты отметила, что свадьба удалась на славу. Также артистка призналась, что во время церемонии порвала платье.
“Я порвала одно платье. Душу, два баяна в танце…. Это было – юху“, - поделилась эмоциями Алина Астровская.
Видео из Instagram-Stories Астровской также было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.
Подружка невесты #АлинаАстровская в восторге от прошедшей свадьбы #РегинаТодоренко и #ВладТопалов Алина призналась, что даже порвала одно платье на вечеринке))) #свадьбатт pic.twitter.com/SzetXHoHGH— MyGlamWish (@glam_wish) 4 липня 2019 р.
Напомним, ранее подружки Регины Тодоренко засветились на ее свадьбе в купальниках.
Полная версия правил