Алина Астровская поделилась впечатлениями от свадьбы Регины Тодоренко

Ведущая шоу "Орел и Решка" Алина Астровская, которая была подружкой невесты на свадьбе Регины Тодоренко, поделилась интересными фактами о церемонии.

В среду, 3 июля, телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Италии. Спустя 8 месяцев после официальной регистрации брака, пара отгуляла торжественную церемонию в Сорренто.

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Так, одна из подружек невесты Регины, телеведущая Алина Астровская рассказала подробности прошедшего мероприятия. В Instagram-Stories звезда опубликовала несколько коротких видео, в которых поделилась своими впечатлениями от свадьбы.

В роликах Астровская запечатлена в белом наряде и шляпе, сидя в машине с еще несколькими гостей. Подружка невесты отметила, что свадьба удалась на славу. Также артистка призналась, что во время церемонии порвала платье.

“Я порвала одно платье. Душу, два баяна в танце…. Это было – юху“, - поделилась эмоциями Алина Астровская.

Видео из Instagram-Stories Астровской также было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Напомним, ранее подружки Регины Тодоренко засветились на ее свадьбе в купальниках.