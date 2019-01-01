Исполнитель роли Рона Уизли приоткрыл завесу таинственности.

Звезда "Гарри Поттера" прокомментировал роман Эммы Уотсон и Тома Фелтона instagram.com

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Британский актер 31-летний Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли в фильмах о волшебнике Гарри Поттере, прокомментировал слухи о романе своих коллег по съемочной площадке Эммы Уотсон и Тома Фелтона. Об этом он рассказал в интервью Entertainment Tonight. В частности, Руперт отметил, что ему не хотелось бы быть очагом сплетен, но притяжение между коллегами он отмечал всегда.

Всегда что-то было. Была небольшая искра. Но мы были детьми. Это была просто романтика на съемочной площадке, - сказал актер.

По поводу своих влюбленностей на съемках - Руперт заверил журналистов, что такого с ним не случалось.

У меня искры не было, я был без искр! - заверил он.

На помним, что Эмма Уотсон и Том Фелтон исполнили в Гарри Поттере роли Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя. Несмотря на то, что в картинах они постоянно враждовали, в жизни молодые люди сдружились и продолжают общаться, выкладывая совместные фото. Слухи о романе Эммы и Тома ходят еще со времени их общей работы. Однако, Фелтон, на прямые вопросы журналистов всегда отвечал уклончиво, отмечая. что конечно рад видеть Эмму, но они не более, чем друзья.

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Всегда приятно столкнуться с ней, увидеть ее на пляже, или за ужином, или где-то еще. Она невероятно умная и милая молодая леди, поэтому всегда приятно встретиться и вспомнить о старых временах, поговорить о будущем, - ранее прокомментировал Фелтон отношения с коллегой.

К слову, папарацци постоянно пытаются приписать Уотсон новые отношения - недавно ее застали целующейся с парнем возле одной из лондонских пекарен.

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