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Джонни Деппа бросила российская танцовщица - СМИ ivona.bigmir.net

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56-летнего актера Джонни Деппа бросила его 24-летняя девушка, танцовщица гоу-гоу из России Полина Глен. Об этом сообщает Radar Online. Издание отмечает, ссылаясь на слова инсайдера из окружения бывшей пары, что девушку напугало пристальное внимание прессы - и, возвратившись домой, в США, она решила разорвать отношения с Деппом.

Напомним, что Депп познакомился с Полиной около года назад на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе. По словам инсайдера, уже через несколько недель Полина переехала к Деппу, который был настолько увлечен, что планировал знакомство с родителями. Также инсайдер отметил, что вполне могла состояться свадьба - если бы девушка резко не оборвала отношения..

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Уровень славы Деппа и его затянувшаяся судебная битва с бывшей женой — это было чересчур для Полины. Джонни отвлекала его вражда с Эмбер, и Полина решила, что сейчас не лучшее время для того, чтобы заводить серьезные отношения, - рассказал изданию инсайдер.

Напомним, что у Джонни Деппа до сих пор судебные тяжбы с экс-супругой Эмбер Херд - они обвиняют друг друга в семейном насилии.

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