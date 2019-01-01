Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джонни Деппа бросила российская танцовщица - СМИ

Комментариев: 0
Молодая любовница суперзвезды рассталась с ним из-за подчеркнутого внимания публики.

Джонни Деппа бросила российская танцовщица - СМИ
Джонни Деппа бросила российская танцовщица - СМИ
ivona.bigmir.net

Читай также: Дочь Джонни Деппа снялась в пикантной фотосессии

56-летнего актера Джонни Деппа бросила его 24-летняя девушка, танцовщица гоу-гоу из России Полина Глен. Об этом сообщает Radar Online. Издание отмечает, ссылаясь на слова инсайдера из окружения бывшей пары, что девушку напугало пристальное внимание прессы - и, возвратившись домой, в США, она решила разорвать отношения с Деппом. 

Напомним, что Депп познакомился с Полиной около года назад на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе. По словам инсайдера, уже через несколько недель Полина переехала к Деппу, который был настолько увлечен, что планировал знакомство с родителями. Также инсайдер отметил, что вполне могла состояться свадьба - если бы девушка резко не оборвала отношения.. 

скриншот

Уровень славы Деппа и его затянувшаяся судебная битва с бывшей женой — это было чересчур для Полины. Джонни отвлекала его вражда с Эмбер, и Полина решила, что сейчас не лучшее время для того, чтобы заводить серьезные отношения, - рассказал изданию инсайдер.

Напомним, что у Джонни Деппа до сих пор судебные тяжбы с экс-супругой Эмбер Херд - они обвиняют друг друга в семейном насилии. 

Ранее мы писали, что дочка Деппа и Паради поссорилась с бойфрендом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джонни Депп, романы звезд, расставание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь