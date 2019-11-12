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Бритни Спирс опубликовала пикантное видео и нарвалась на критику

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Артистка удивила лицом с припухлостью под глазами - подписчики назвали ее вид "похмельным".

Бритни Спирс опубликовала пикантное видео - и нарвалась на критику
Бритни Спирс опубликовала пикантное видео - и нарвалась на критику
ivona.bigmir.net

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Американская певица, секс-символ 2000-х Бритни Спирс удивила поклонников новым видео. В Инстаграм звезда выставила ролик, в котором появилась в ярких соблазнительных нарядах, подчеркнувших ее пышную грудь и округлые бедра. Так, Бритни появилась в кадре в коралловом платье с глубоким декольте и белых джинсовых шортах с розовым кроп-топом.

Поклонники сразу же отметили, что у Бритни не совсем идеальная фигура для таких нарядов, а также довольно небрежная прическа и макияж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My favorite French song !!!!!! 🌸🌸🌸

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

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Подписчики Спирс разделились во мнениях, часть фолловеров назвали вид певицы странным и даже сравнили его с “видочком с похмелья“.

  • Как будто с похмелья. Ужасно
  • Я тебя люблю, но, пожалуйста, вымой свое лицо и волосы
  • Найти тебе хорошего стилиста и будешь выглядеть королевой, а сейчас совсем плохо, – написали в Сети.

Часть поклонников же подумала, что у 37-летней артистки снова начались проблемы со здоровьем - физическим или психическим и даже спросили об это в комментариях. Звезда никак не прокомментировала ситуацию.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс кардинально сменила имидж. 

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Теги: Бритни Спирс, откровенные наряды звезд, похмелье
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Источник: IVONA bigmir)net

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