Артистка удивила лицом с припухлостью под глазами - подписчики назвали ее вид "похмельным".

Бритни Спирс опубликовала пикантное видео - и нарвалась на критику ivona.bigmir.net

Читай также: “С блондом - веселее“: Бритни Спирс снова перекрасилась и удивила прической

Американская певица, секс-символ 2000-х Бритни Спирс удивила поклонников новым видео. В Инстаграм звезда выставила ролик, в котором появилась в ярких соблазнительных нарядах, подчеркнувших ее пышную грудь и округлые бедра. Так, Бритни появилась в кадре в коралловом платье с глубоким декольте и белых джинсовых шортах с розовым кроп-топом.

Поклонники сразу же отметили, что у Бритни не совсем идеальная фигура для таких нарядов, а также довольно небрежная прическа и макияж.

Читай также: В белье и гольфах: 37-летняя Бритни Спирс выставила фото в стиле нимфетки

Подписчики Спирс разделились во мнениях, часть фолловеров назвали вид певицы странным и даже сравнили его с “видочком с похмелья“.

Как будто с похмелья. Ужасно

Я тебя люблю, но, пожалуйста, вымой свое лицо и волосы

Найти тебе хорошего стилиста и будешь выглядеть королевой, а сейчас совсем плохо, – написали в Сети.

Часть поклонников же подумала, что у 37-летней артистки снова начались проблемы со здоровьем - физическим или психическим и даже спросили об это в комментариях. Звезда никак не прокомментировала ситуацию.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс кардинально сменила имидж.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.