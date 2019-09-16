Певица поделилась снимком, который сделала после романтической встречи.

Яркая шатенка в эффектном мини: Бритни Спирс сходила на свидание с юным бойфрендом instagram.com/britneyspears

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Легендарная поп-звезда 37-летняя Бритни Спирс, которая недавно кардинально сменила имидж и стала темной шатенкой, похвасталась отличным времяпрепровождением со своим 25-летним бойфрендом тренером Сэмом Асгари. В Инстаграм Бритни выставила фото, сделанное на причале. Пара позирует на фоне яркого заката. Бритни одета в короткое черное платье и туфли на невысоком каблуке, а Сэм - в зауженные темные брюки, белую футболку и темный пиджак. Образ молодого человека дополнила шапочка и кеды с яркими шнурками.

Отличный вечер с @samasghari ✨, - подписала снимок Бритни.

Подписчики звезды оставили множество комментариев, в которых назвали пару “красивой“ и “гармоничной“.

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