Яркая шатенка в эффектном мини: Бритни Спирс сходила на свидание с юным бойфрендом
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Легендарная поп-звезда 37-летняя Бритни Спирс, которая недавно кардинально сменила имидж и стала темной шатенкой, похвасталась отличным времяпрепровождением со своим 25-летним бойфрендом тренером Сэмом Асгари. В Инстаграм Бритни выставила фото, сделанное на причале. Пара позирует на фоне яркого заката. Бритни одета в короткое черное платье и туфли на невысоком каблуке, а Сэм - в зауженные темные брюки, белую футболку и темный пиджак. Образ молодого человека дополнила шапочка и кеды с яркими шнурками.
Отличный вечер с @samasghari ✨, - подписала снимок Бритни.
Подписчики звезды оставили множество комментариев, в которых назвали пару “красивой“ и “гармоничной“.
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