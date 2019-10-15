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"С блондом - веселее": Бритни Спирс снова перекрасилась и удивила прической

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Звезда призналась, что быть блондинкой ей нравится намного больше.

"С блондом - веселее": Бритни Спирс снова перекрасилась и удивила прической
ivona.bigmir.net

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Популярная американская певица Бритни Спирс, которая недавно кардинально сменила имидж и стала брюнеткой, вернула свой привычный светлый цвет волос. На странице в Инстаграм Бритни опубликовала видео, в котором снова предстала яркой блондинкой с наспех завязанным хвостиком и без яркого макияжа.

В подписи к видео звезда извинилась за такой “неформальный“ внешний вид и объяснила, что записывала ролик, закончив плавать в бассейне. 

Что ж, возможно, блондинкам веселее 😉😉😉😉 Это не профессиональная голливудская прическа и макияж ... но эй, это так и есть, я на отдыхе !!! 🏖😉🏖😉😉😉😉 PS Только что вышла из бассейна, поэтому волосы мокрые ... извините !!! - написала Спирс.

За несколько часов ролик со вновь блондинистой Бритни собрал более 1,2 млн. просмотров.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс прогулялась с молодым бойфрендом в откровенном наряде.

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Теги: Бритни Спирс, блондинка, без макияжа
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Источник: ivona.bigmir.net

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