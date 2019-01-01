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Дженнифер Лопес похвасталась новой стрижкой: Как сейчас выглядит певица

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Голливудская звезда Дженнифер Лопес сменила прическу и цвет волос.
Дженнифер Лопес похвасталась новой стрижкой: Как сейчас выглядит певица
Дженнифер Лопес похвасталась новой стрижкой: Как сейчас выглядит певица
instagram.com/jlo

Популярная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес похвасталась очередным экспериментом со своей прической. 50-летняя знаменитость решила сменить стрижку и цвет волос.

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Так, на своей странице в Instagram Лопес опубликовала снимок, на котором она в новом имидже позирует в компании стилистов. Певице сделали трендовую стрижку сезона - асимметричный удлиненный боб, а также немного осветлили волосы.

“Эти ребята ... делают то, что они делают...“, - подписала кадр исполнительница.

Инстаграм Дженнифер Лопес
Инстаграм Дженнифер Лопес
скриншот

Напомним, ранее эффектный наряд Джей Ло не поняли в Сети.

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Теги: Дженнифер Лопес
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Источник: Ivonа bigmir)net

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