Свадьба Дженнифер Лопес будет стоить 3 млн долларов - СМИ

Инсайдер рассекретил подробности звездной женитьбы.

Весной этого года 50-летняя Дженнифер Лопес и 44-летний Алекс Родригес объявили о помолвке. Недавно певица признавалась, что не может решить, где состоится церемония, а уже сейчас в сеть попали подробности предстоящего торжества.

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По словам близких Дженнифер и Алекса, свадьба пройдет в Майами и будет стоить не менее трех миллионов долларов. Об этом сообщает Along the boards.

Вероятно, пышное торжество посетит более пятисот гостей, которых будут угощать изысканными блюдами. Инсайдер сообщает, что Лопес намерена удивить всех собравшихся огромным тортом из десяти ярусов, украшенным живыми цветами. Близкие Дженнифер и Алекса также отметили, что на свадьбе выступят знаменитые артисты, а под конец вечера пара запланировала красочный фейерверк прямо над океаном.

Невеста не собирается экономить и на подвенечном платье. Сейчас Лопес ведет переговоры с модным домом Versace, в наряде от которого Дженнифер не так давно произвела фурор на подиуме.

К слову, накануне Дженнифер Лопес засветилась на улицах Нью-Йорка в свадебном платье.

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