Звезду раскритиковали за платье с открытой спиной - без бретелей.

"Шелковая простыня" - Эффектный наряд Джей Ло не поняли в Сети Ivona

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Американская актриса и певица 50-летняя Дженнифер Лопес, которая недавно засветилась в яркой премьере в роли стриптизерши, нарвалась на критику в Сети из-за экстравагантного наряда.

На днях звезда посетила церемонию вручения премии Governors Awards, выбрав для события шелковое платье с открытой спиной Reem Acra золотисто-желтого цвета. Наряд Джей Ло был без бретелек и держался на груди звезды, свободно ниспадая вниз. Платье сзади в районе лопаток было украшено объемным бантом. Образ артистки дополнили украшения на шее, крупные серьги и черный клатч, а также собранные в пучок волосы.

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Как только фото и видео звезды в ярком наряде появились в Сети - пользователи сразу же отметили, что платье Джей Ло по форме напоминает завязанную на груди штору или шелковую простынку - и раскритиковали ее стильный аутфит:

“Цвет восхитительный, но силуэт занавески для душа - неправильный“, “Платье - жуткое“, “Ок, мы тебя заметили“, - сострили пользователи Сети.

Стоит отметить, что Джей Ло - любительница ярких экстравагантных нарядов, не так давно она примерила эффектный аутфит с юбкой с длинным шлейфом.

Ранее мы писали, что Джей Ло чуть не потеряла брюки на концерте.

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