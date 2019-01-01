Фан-клуб артистки опубликовал ее фото из спортзала.

Как у культуристки -Лорак показала снимок с рельефным прессом diva_anilorak78

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Певица Ани Лорак, которая часто становится объектом обсуждения в Сети, показала фото, на котором продемонстрировала свою спортивную фигуру. На фан-страничке Лорак в Инстаграм появился снимок артистки, сделанный в зале для тренировок. Лорак позирует в велосипедках с заниженной талией и кроп-топе. Такой наряд подчеркнул рельефный пресс певицы.

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Поклонники похвалили фигуру артистки и отметили, что она в отличной спортивной форме, а пресс Лорак “почти как у профессиональной спортсменки“.

Ранее мы писали, что Ани Лорак опубликовала забавный ролик с дочкой за фортепиано.

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