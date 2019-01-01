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Как у культуристки - Лорак показала снимок с рельефным прессом

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Фан-клуб артистки опубликовал ее фото из спортзала.

Как у культуристки -Лорак показала снимок с рельефным прессом
Как у культуристки -Лорак показала снимок с рельефным прессом
diva_anilorak78

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Певица Ани Лорак, которая часто становится объектом обсуждения в Сети, показала фото, на котором продемонстрировала свою спортивную фигуру. На фан-страничке Лорак в Инстаграм появился снимок артистки, сделанный в зале для тренировок. Лорак позирует в велосипедках с заниженной талией и кроп-топе. Такой наряд подчеркнул рельефный пресс певицы.  

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Поклонники похвалили фигуру артистки и отметили, что она в отличной спортивной форме, а пресс Лорак “почти как у профессиональной спортсменки“. 

Ранее мы писали, что Ани Лорак опубликовала забавный ролик с дочкой за фортепиано. 

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Теги: Ани Лорак, фигура звезд, пресс, спортивная
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Источник: IVONA bigmir)net

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