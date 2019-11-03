Артистка выставила ролик с Софией, которая эмоционально играет на инструменте .

Лорак поделилась забавным видео с дочерью за фортепиано www.instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак которая живет и выступает в России, поделилась с подписчиками милым видео. В Инста-сториз артистка добавила ролик с 8-летней дочерью Софией, играющей на фортепиано. Девочка эмоционально бьет пальцами по клавишам и забавно вытягивает губы, подпевая. Лорак стоит рядом и периодически от души хохочет.

Несмотря на то, что видео без звука, - оно получилось очень атмосферным.

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Ролик также появился на фан-страничке Лорак.

Такие милые 😊😍 Мама и доча 💞, - написали поклонники артистки.

К слову, еще пару дней назад София гостила у своего отца - турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - они вместе праздновали Хэллоуин. Счастливый папа активно делился фото и видео с дочерью в Инстаграм.

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