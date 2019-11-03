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Лорак поделилась забавным видео с дочерью за фортепиано

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Артистка выставила ролик с Софией, которая эмоционально играет на инструменте .

Лорак поделилась забавным видео с дочерью за фортепиано
Лорак поделилась забавным видео с дочерью за фортепиано
www.instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак которая живет и выступает в России, поделилась с подписчиками милым видео. В Инста-сториз артистка добавила ролик с 8-летней дочерью Софией, играющей на фортепиано. Девочка эмоционально бьет пальцами по клавишам и забавно вытягивает губы, подпевая. Лорак стоит рядом и периодически от души хохочет. 

Несмотря на то, что видео без звука, - оно получилось очень атмосферным.

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Ролик также появился на фан-страничке Лорак. 

Такие милые 😊😍 Мама и доча 💞, - написали поклонники артистки.

К слову, еще пару дней назад София гостила у своего отца - турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - они вместе праздновали Хэллоуин. Счастливый папа активно делился фото и видео с дочерью в Инстаграм.

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игра сокровищ Sofia ❤️❤️❤️❤️

Публикация от Murat Nalcacioglu (@muratnalca)

Ранее мы писали, что Ани Лорак засветила грудь - и разозлила Сеть.

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Теги: ани лорак, дети звезд, забавное видео
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Источник: IVONA bigmir)net

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