Эпатажная греческая модель рассорила подписчиков пикантным фото
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Эпатажная греческая модель София Хаджипантели, которая известна благодаря тому, что у нее очень густые сросшиеся брови, в очередной раз шокировала публику. В Инстаграм девушка выставила фото в довольно необычном белье - белый комплект состоит из кроп-топа и широких трусиков с несколькими шлейками. Образ дополнили многочисленные украшения и яркий макияж.
Мнения подписчиков по поводу наряды Софии разделились, одни сочли его красивым и эротичным, другие же возмутились подобной “выходке“ и даже предположили, что девушка надела на бедра не трусики, а майку.
Ранее мы писали, что Даша Астафьева устроила жаркую фотосессию на парковке.
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