София Хаджипантели выставила снимок в непонятном белье - подписчики сочли, что это некрасиво .

Эпатажная греческая модель рассорила подписчиков пикантным фото instagram.com/sophiahadjipanteli

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Эпатажная греческая модель София Хаджипантели, которая известна благодаря тому, что у нее очень густые сросшиеся брови, в очередной раз шокировала публику. В Инстаграм девушка выставила фото в довольно необычном белье - белый комплект состоит из кроп-топа и широких трусиков с несколькими шлейками. Образ дополнили многочисленные украшения и яркий макияж.

Мнения подписчиков по поводу наряды Софии разделились, одни сочли его красивым и эротичным, другие же возмутились подобной “выходке“ и даже предположили, что девушка надела на бедра не трусики, а майку.

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