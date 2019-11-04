Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Эпатажная греческая модель рассорила подписчиков пикантным фото

Комментариев: 2
София Хаджипантели выставила снимок в непонятном белье - подписчики сочли, что это некрасиво .

Эпатажная греческая модель рассорила подписчиков пикантным фото
Эпатажная греческая модель рассорила подписчиков пикантным фото
instagram.com/sophiahadjipanteli

Читай также: Неожиданно: Как на самом деле выглядит Лорак в купальнике

Эпатажная греческая модель София Хаджипантели, которая известна благодаря тому, что у нее очень густые сросшиеся брови, в очередной раз шокировала публику. В Инстаграм девушка выставила фото в довольно необычном белье - белый комплект состоит из кроп-топа и широких трусиков с несколькими шлейками. Образ дополнили многочисленные украшения и яркий макияж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do we remember this or no

Публикация от Sophia ☠️🧿🇨🇾 (@sophiahadjipanteli)

Мнения подписчиков по поводу наряды Софии разделились, одни сочли его красивым и эротичным, другие же возмутились подобной “выходке“ и даже предположили, что девушка надела на бедра не трусики, а майку. 

Ранее мы писали, что Даша Астафьева устроила жаркую фотосессию на парковке. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: София Хаджипантели, брови, фото в белье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  04.11.2019, 18:26
Оценка:  0
гость
////Я ПОДУМАЛ..БРОВИ НЕПОНЯТНЫЕ....РАЗВЕ НЕ ТАК? ЭТО СЕРЬЕЗНО? НЕ СТЕБ?
гость  (аноним)  04.11.2019, 17:31
Оценка:  +1
гость
фубля, мразь!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь