18-летняя дочка Кроуфорд очаровала Сеть образом призрака на Хэллоуин

Кайя Гербер показала фото в необычном наряде с веночком на голове .

Дочка Кроуфорд очаровала Сеть образом призрака на Хэллоуин Ivona

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Дочка одной из самых известных супермоделей 1990-х Синди Кроуфорд 18-летняя Кайя Гербер очаровала Сеть своим look-ом в Хэллоуин. В Инстаграм девушка выставила фото в образе приведения, которое в ее исполнении оказалось настолько очаровательным, что покорило сердца многих фолловеров. Кайя на фото позирует перед зеркалом в белом халате из вафельной ткани, приспущенном с плеч,а на голове у девушки композиция из тканевых цветов - гирлянда роз свисает сбоку к плечу модели.

Счастливого Хэллоуина маленькие призраки, - написала Кайя.

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Подписчики написали в комментариях, что Кайя женственна и очень красива. К слову, в Сети в последнее время стали отмечать, что девушка все больше становится похожа на свою красавицу-мать. Кайя частенько выкладывает фото с Синди, которые поражают их сходством.

Ранее мы писали, что британская модель разрисовала обнаженное тело на Хэллоуин.

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