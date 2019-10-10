18-летняя дочка Кроуфорд очаровала Сеть образом призрака на Хэллоуин
Читай также: Осиная талия и пышная грудь: Дочь Синди Кроуфорд очаровала Сеть новым фото
Дочка одной из самых известных супермоделей 1990-х Синди Кроуфорд 18-летняя Кайя Гербер очаровала Сеть своим look-ом в Хэллоуин. В Инстаграм девушка выставила фото в образе приведения, которое в ее исполнении оказалось настолько очаровательным, что покорило сердца многих фолловеров. Кайя на фото позирует перед зеркалом в белом халате из вафельной ткани, приспущенном с плеч,а на голове у девушки композиция из тканевых цветов - гирлянда роз свисает сбоку к плечу модели.
Счастливого Хэллоуина маленькие призраки, - написала Кайя.
Читай также: Кайя Гербер снялась в рекламном кампейне Penshoppe
Подписчики написали в комментариях, что Кайя женственна и очень красива. К слову, в Сети в последнее время стали отмечать, что девушка все больше становится похожа на свою красавицу-мать. Кайя частенько выкладывает фото с Синди, которые поражают их сходством.
Ранее мы писали, что британская модель разрисовала обнаженное тело на Хэллоуин.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил