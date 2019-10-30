Страшно красивая: Обнаженная Деми Роуз показала свой образ на Хэллоуин

Модель Деми Роуз показала, в каком откровенном образе отпразднует Хэллоуин.

Известная британская модель и звезда Instagram Деми Роуз шокировала подписчиков новой публикацией в соцсети. Звезда показала откровенный образ для празднования Хэллоуина.

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Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько кадров, на которых она запечатлена топлес в красном парике. Ее грудь, плечи, лицо разрисованы красной краской, поверх которой она прикрепила красные камни.

Кроме того, к своему образу Роуз добавила необычный головной убор с большими серыми и красными розами, одним рогом и пауком.

“Дьявол“, - лаконично подписала снимки Деми на испанском языке.

Ранее Деми Роуз показала фото, на котором позирует обнаженной в цветочных лепестках.

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