Ким Кардашьян показала эффектные кадры из семейной фотосессии в Армении

Ким Кардашьян вместе с детьми и сестрой Кортни снялась в фотосессии на родине отца.

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая недавно крестила младших детей в Армении, показала новые фото из родины отца.

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Так, на своей странице в Instagram 39-летняя знаменитость опубликовала атмосферные кадры из семейной фотосессии. На снимках Ким позировала в компании сестры Кортни и детей - Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма.

На снимках члены семьи Кардашьян позируют в черных нарядах, на фоне которых на фоне выделяются блестящие украшения. В подписи к одному из фото Ким сообщила, что палата США признала геноцида армян, который происходил в начале ХХ века в Османской империи.

“Вчера была такая огромная победа для армянского народа, когда Палата представителей США признала Геноцид армян! Эта фотография была сделана мной и моими детьми в этом месяце в Армении“, - написала Ким Кардашьян.

Напомним, ранее Ким Кардашьян призналась, что подготовил муж на ее 39-летие.