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Ким Кардашьян показала эффектные кадры из семейной фотосессии в Армении

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Ким Кардашьян вместе с детьми и сестрой Кортни снялась в фотосессии на родине отца.
Ким Кардашьян показала эффектные кадры из семейной фотосессии в Армении
Ким Кардашьян показала эффектные кадры из семейной фотосессии в Армении
instagram.com/kimkardashian

Звезда реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая недавно крестила младших детей в Армении, показала новые фото из родины отца.

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Так, на своей странице в Instagram 39-летняя знаменитость опубликовала атмосферные кадры из семейной фотосессии. На снимках Ким позировала в компании сестры Кортни и детей - Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма.

На снимках члены семьи Кардашьян позируют в черных нарядах, на фоне которых на фоне выделяются блестящие украшения. В подписи к одному из фото Ким сообщила, что палата США признала геноцида армян, который происходил в начале ХХ века в Османской империи. 

“Вчера была такая огромная победа для армянского народа, когда Палата представителей США признала Геноцид армян! Эта фотография была сделана мной и моими детьми в этом месяце в Армении“, - написала Ким Кардашьян.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sister Act in Armenia

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Напомним, ранее Ким Кардашьян призналась, что подготовил муж на ее 39-летие.

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Теги: Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян
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Источник: Ivonа bigmir)net

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