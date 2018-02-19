Поклоннице Ким Кардашьян неудачно "надули" губы - и она обратилась к специалистам, чтобы вернуть им прежнюю форму .

"Последняя - неудачная": Актриса сделала 20 операций, чтобы стать похожей на Кардашьян instagram.com/jenniferpamplona

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Бразильская телеведущая и актриса, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, потратила более полумиллиона долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на телезвезду и модель Ким Кардашьян.



Об этом сообщает Daily Mail. Чтобы приблизиться к идеалу, 27-летняя Дженнифер Памплона сделала 20 пластических операций - она восемь раз увеличивала ягодицы и бедра, удалила восемь ребер, вставила грудные имплантаты и филеры в щеки. Также девушка несколько раз оперировала нос и делала липосакцию, а кроме того - подтяжку лица и виниры на зубы.

Однако последний “штрих“, оставшийся для полного сходства с Ким - стал для Дженифер неудачным. После увеличения губ - у нее началась жуткая аллергия - девушка мало того, что не получила желаемого результата, она еще и пережила глубокий стресс и, по ее словам, испортила форму губ.

Увидев конечный результат, я не могла поверить - моя внешность была полностью испорчена, мне сделали рыбьи губы, - рассказала она журналистам.

Через пару дней после печальной истории - Дженнифер снова обратилась к специалистам - на этот раз чтобы удалить филеры. Однако даже после проведения коррекции - рот девушки перестал ей нравится, а губы, по ее словам, потеряли прежнюю форму.

Теперь мои губы выглядят, как у стариков - они растянуты и сморщенные, как воздушный шарик, который сдулся, - пожаловалась актриса.

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После неудачной пластики - Памплона заявила, что больше не станет менять то, что устраивает ее без хирургического вмешательства:

Я никогда больше не буду делать операции, чтобы исправить то, что и так выглядит хорошо. Я хочу, чтобы моя история послужила примером для каждой девушки, которая хочет большие губы. Это вовсе не красиво, а выглядело, как ночной кошмар.

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