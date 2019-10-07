Знаменитость уехала в Армению, чтобы провести обряд Крещения по всем правилам.

Ким Кардашьян покрестила младших детей на исторической родине своего отца instagram.com/kkwlive

Читай также: Случайная поездка: Ким Кардашьян прогулялась по супермаркету в утягивающем белье

Известная американская модель, участница реалити-шоу и бизнесвумен 38-летняя Ким Кардашьян решила отдать дань своему армянскому происхождению - знаменитость покрестила младших детей на исторической родине своего отца в Армении. Как сообщает местная пресса, Кардашьян старалась привлекать к таинству Крещения двоих сыновей и дочери как можно меньше внимания. По сообщениям армянских СМИ, обряд провели в обычном порядке без пышного празднования.

Никаких особых церемоний не было. Как и все другие семьи, они заранее зарегистрировались и в назначенное время пришли и приняли крещение, - сообщает информационное агентство.

Фото Ким с детьми, одетыми в белые полотняные костюмы, появились на неофициальных страницах звезды в Инстаграм.

Читай также: "Последняя - неудачная": Актриса сделала 20 операций, чтобы стать похожей на Кардашьян

После крещение дети Ким Кардашьян получили такие имена: четырехмесячного Псалма покрестили Варданом, трехлетнего Сейнта - Григором, а полуторагодовалую малышку Чикаго - Ашхен. Старшую дочку Кардашьян 6-летнюю Норт Уэст крестили в Иерусалиме в 2015.

Вместе с Ким в Армению приехала и ее старшая сестра 40-летняя Кортни Кардашьян с семилетней дочерью Пенелопой и сыновьями - девятилетним Мэйсоном и четырехлетним Рэйном.

Крещение детей Ким Кардашьян совместила с выступлением на 23-й Всемирном конгрессе информационных технологий, который ежегодно проходит в Армении. В этот раз Кардашьян стала приглашенным спикером - тема доклада будет касаться ведения бизнеса и предпринимательства в Сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян покорила Сеть архивным фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.