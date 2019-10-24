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Адель сильно похудела: Как сейчас выглядит британская певица

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Певица Адель продемонстрировала результаты похудения.
Адель сильно похудела: Как сейчас выглядит британская певица
Адель сильно похудела: Как сейчас выглядит британская певица
GettyImages

Популярная британская исполнительница Адель приятно удивила поклонников своим внешним видом. В Сети появились снимки, на которых артистка продемонстрировала результаты своего похудения.

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Так, 31-летняя звезда появилась на вечеринке в честь дня рождения канадского рэпера Дрейка в совершенно другом образе. Похудевшая на 10 килограммов Адель выбрала для мероприятия черное бархатное платье с оголенными плечами.

Отметим, что такая потеря веса изменила до не узнаваемости не только фигуру звезды, но и черты лица звезды.

Ранее разведенная Адель зажгла на вечеринке у друга и зачитала рэп.

 

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Теги: Адель
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Источник: Ivonа bigmir)net

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