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Разведенная Адель зажгла на вечеринке у друга и зачитала рэп

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Певица исполнила куплет Ники Минаж из совместной песни с Канье Уэстом - Monster.
Разведенная Адель зажгла на вечеринке у друга и зачитала рэп
Разведенная Адель зажгла на вечеринке у друга и зачитала рэп
instagram.com/adele

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31-летняя британская певица Адель в апреле развелась со своим супругом Саймоном Конеки. Звезда не стала грустить по этому поводу, и сначала прокомментировала разрыв забавным мемом, а затем зажгла на вечеринке, прочитав рэп.

Свои рэп-навыки Адель продемонстрировала на тусовке в Лос-Анджелесе. Там певица исполнила куплет Ники Минаж из песни Канье Уэста “Monster“. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram. 

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В сети также появился еще один короткий ролик, на котором видно, как британка танцует под композицию Бейонсе “Formation“. К слову, Адель является давней поклонницей Бейонсе.

Напомним, что в январе Адель заявила о своем уходе со сцены

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Теги: Адель, певица, видео
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