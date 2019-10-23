Вера Кекелия повторила яркий образ американской певицы, повторив ее наряд, прическу и макияж.

Артистка "Женского квартала" взорвала Сеть снимками в образе Мадонны ivona.bigmir.net

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Победительница вокального шоу "Голос страны", актриса "Женского квартала" Вера Кекелия повторила яркий образ американской певицы Мадонны. Фото появились в Инстаграм украинской артистки. Вера позирует в декольтированном платье, имитируя "фирменное" движение Мадонны - зажав грудь ладонями. Невероятное сходство с Мадонной подчеркнула прическа, завитая в крупные кудри, макияж со стрелками и яркой помадой, а также крупные серьги. Для большей "читаемости" Вере нарисовали мушку над губой.

Под той или иной фотографией вы оставляли комментарии о том, что между мной и ранней Мадонной есть некая схожесть. Мы не долго думая решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны.



Выставляю первую часть Мадонны по-украински!;)

Спасибо, подписчики-друзья, что вдохновили на такое;) ⠀- написала Вера.

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Подписчики Веры отметили, что эксперимент удался - и девушка добилась максимального сходства с легендарной американкой.

Класс!!! 😍😍😍Тебе идёт!!

А мені на Кейт Уінслет сжожа)))

Ував!! Як гарно!!

Вера, тебя смело можно назвать украинской Мадонной! Эксперимент удался! Браво😘🔥👏ждём продолжения🙌🙌

Думаю Мадонні також слід надіслати фото, вона буде вражена🌪😇😍

АГОНЬ!!!!🔥🔥🔥🔥Верочка

Следующая съемка с Мадонной в паре😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Вера Кекелия покорила сеть снимками в купальнике.

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