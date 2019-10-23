Артистка "Женского квартала" взорвала Сеть снимками в образе Мадонны
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Победительница вокального шоу "Голос страны", актриса "Женского квартала" Вера Кекелия повторила яркий образ американской певицы Мадонны. Фото появились в Инстаграм украинской артистки. Вера позирует в декольтированном платье, имитируя "фирменное" движение Мадонны - зажав грудь ладонями. Невероятное сходство с Мадонной подчеркнула прическа, завитая в крупные кудри, макияж со стрелками и яркой помадой, а также крупные серьги. Для большей "читаемости" Вере нарисовали мушку над губой.
Под той или иной фотографией вы оставляли комментарии о том, что между мной и ранней Мадонной есть некая схожесть. Мы не долго думая решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны.
Выставляю первую часть Мадонны по-украински!;)
Спасибо, подписчики-друзья, что вдохновили на такое;) ⠀- написала Вера.
Всем доброе утро!;) Под той или иной фотографией вы оставляли комментарии о том, что между мной и ранней Мадонной есть некая схожесть. Мы не долго думая решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны. Выставляю первую часть Мадонны по-украински!;) Спасибо, подписчики-друзья, что вдохновили на такое;) ⠀ Inspired by Madonna Style @lesiapatoka Photo @anton.muhin MUA&Hair @kolomietsmary ⠀ ❤️❤️❤️ #verakekelia #kekeliavera #madonna #photo #ukraine #inspiredbymadonna
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Подписчики Веры отметили, что эксперимент удался - и девушка добилась максимального сходства с легендарной американкой.
- Класс!!! 😍😍😍Тебе идёт!!
- А мені на Кейт Уінслет сжожа)))
- Ував!! Як гарно!!
- Вера, тебя смело можно назвать украинской Мадонной! Эксперимент удался! Браво😘🔥👏ждём продолжения🙌🙌
- Думаю Мадонні також слід надіслати фото, вона буде вражена🌪😇😍
- АГОНЬ!!!!🔥🔥🔥🔥Верочка
- Следующая съемка с Мадонной в паре😍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Вера Кекелия покорила сеть снимками в купальнике.
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