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Артистка "Женского квартала" взорвала Сеть снимками в образе Мадонны

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Вера Кекелия повторила яркий образ американской певицы, повторив ее наряд, прическу и макияж.

Артистка
Артистка "Женского квартала" взорвала Сеть снимками в образе Мадонны
ivona.bigmir.net

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Победительница вокального шоу "Голос страны", актриса "Женского квартала" Вера Кекелия повторила яркий образ американской певицы Мадонны. Фото появились в Инстаграм украинской артистки. Вера позирует в декольтированном платье, имитируя "фирменное" движение Мадонны - зажав грудь ладонями. Невероятное сходство с Мадонной подчеркнула прическа, завитая в крупные кудри, макияж со стрелками и яркой помадой, а также крупные серьги. Для большей "читаемости" Вере нарисовали мушку над губой.

Под той или иной фотографией вы оставляли комментарии о том, что между мной и ранней Мадонной есть некая схожесть. Мы не долго думая решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны.

Выставляю первую часть Мадонны по-украински!;)
Спасибо, подписчики-друзья, что вдохновили на такое;) ⠀- написала Вера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем доброе утро!;) Под той или иной фотографией вы оставляли комментарии о том, что между мной и ранней Мадонной есть некая схожесть. Мы не долго думая решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны. Выставляю первую часть Мадонны по-украински!;) Спасибо, подписчики-друзья, что вдохновили на такое;) ⠀ Inspired by Madonna Style @lesiapatoka Photo @anton.muhin MUA&Hair @kolomietsmary ⠀ ❤️❤️❤️ #verakekelia #kekeliavera #madonna #photo #ukraine #inspiredbymadonna

Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera)

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Подписчики Веры отметили, что эксперимент удался - и девушка добилась максимального сходства с легендарной американкой.

  • Класс!!! 😍😍😍Тебе идёт!!
  • А мені на Кейт Уінслет сжожа)))
  • Ував!! Як гарно!!
  • Вера, тебя смело можно назвать украинской Мадонной! Эксперимент удался! Браво😘🔥👏ждём продолжения🙌🙌
  • Думаю Мадонні також слід надіслати фото, вона буде вражена🌪😇😍
  • АГОНЬ!!!!🔥🔥🔥🔥Верочка
  • Следующая съемка с Мадонной в паре😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Вера Кекелия покорила сеть снимками в купальнике.

 

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Теги: Вера Кекелия, Мадонна, образ, двойник
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Источник: ivona.bigmir.net

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