VERA KEKELIA рассказала, как создавался саундтрек к промо "Крепостная"

В промоклипе прозвучала песня Скрябина "Мовчати" в исполнении VERA KEKELIA.

Певица VERA KEKELIA, которая заменила целый хор в нашумевшем саундтреке к промо сериала “Крепостная“, рассказала о том, как создавался трек.

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Трогательная композиция Кузьмы Скрябина “Мовчати“ в исполнени певицы стала одной из самых обсуждаемых тем в Сети, связанной с сериалом. После выхода промо ролика, пользователи активно интересовались, кто исполняет саундтрек и как его найти. Из-за такого ажиотажа телеканалом СТБ было принято решение выложить полную версию в Сеть, где ее сможет прослушать каждый.

Певица с особым трепетом вспоминает работу над саундтреком:

“Это мой первый опыт многоголосья, где я исполняю песню сама, а не вместе с другими участниками. Я люблю играться с образами, которые проявляются через голос. В этом проекте я себя услышала по-новому, и мне это понравилось. Меня очень вдохновил тизер. И когда ты находишься в таком приподнятом состоянии, работа продвигается очень быстро. Единственное, нам понадобилось время, чтобы точнее определиться с характером исполнения. Команда мне дала некую свободу творчества, и это очень помогло“.

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VERA KEKELIA признается, что композиция “Мовчати“ Кузьмы Скрябина, которая стала основой для саундтрека, для нее знаковая:

“Песня очень интимная и сокровенная. Так совпало, что незадолго до того, как меня пригласили в проект, я пела эту композицию со своим мужем. Ее исполнение пробрало нас до косточек, и для меня это был еще один знак. Самая главная фишка – это эмоции в этой песне. И знаете, зачастую эмоция может быть громче звука. И это именно об этой песне. Она громкая за счет своих эмоций“.

Напомним, недавно VERA KEKELIA выпустила зажигательную песню “WOW“.