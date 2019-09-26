Леся Никитюк стала разносчицей пиццы в шоу "Хто зверху?"

Узнайте, как прошел пятый выпуск популярного шоу Нового канала "Хто зверху?".

В четверг, 26 сентября, на Новом канале вышел новый выпуск шоу “Хто зверху?“. В одном из конкурсов женская команда должна была донести как можно больше коробок с пиццей из точки А в точку Б. Ох, и сколько же итальянского угощения было разбросано по всей съемочной площадке…!

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Мужчинам во главе с капитаном Сергеем Притулой тоже пришлось нелегко. Надев каблуки и тесные юбки, ребята на несколько минут перевоплотились в секретарш. Вместо сотен коробок им пришлось нести папки. Это – “Обмен ролями“, самый нелюбимый конкурс Притулы.

В финале участники “прокачали“ свои легкие. Они сыграли в мини-футбол. Для этого испытания было сделано специальное поле с отверстиями, куда звезды должны были вставить голову. Задачей игроков было дуть на мячик, чтобы тот попал в ворота противника.

В эксклюзивном фоторепортаже вы можете посмотреть, как прошла эта игра. Вера Кекелия, Ирина Федишин и Татьяны Песик сыграли за команду женщин. А честь мужской отстаивали Артем Гагарин, Тарас Стадницкий и Костя Трембовецкий.

Как прошел предыдущий выпуск популярного шоу “Хто зверху?“ можно здесь.

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