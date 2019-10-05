Полякова озвучила стоимость своих роскошных сценических костюмов.

Оля Полякова рассказала, на что тратит деньги Пресс-служба

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В студии программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Королева ночи Оля Полякова откровенно призналась, сколько денег тратит на сценические наряды и умеет ли экономить.

Популярная певица Оля Полякова пришла в студию программы "Ранок з Україною" и откровенно рассказала о своем отношении к деньгам. Звезда призналась, сколько средств тратит на сценические наряды.

Сценические костюмы из моего шоу стоят более 100 тыс. евро – это только мои, без балета. У нас очень дорогое шоу, поэтому люди иногда жалуются, что дорогие билеты. Но понимаете, мы такое привозим в разные города Украины, что люди такого еще никогда не видели: и лошади, и все декорации – это все мы перевозим фурами, а это дорого стоит, – поделилась Оля Полякова в эфире канала "Украина". – Очень хотелось бы, чтобы наши люди стали немного богаче и могли позволить себе это.

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Но, несмотря на это, артистка призналась, что экономить она не умеет. И хотя себе купить звезда ничего не успевает, главные расходы идут на строительство.

Экономить я не умею, но, если честно, мне некогда и некуда тратить деньги. Потому что я с самолета прыгают в машину, а из машины – в самолет. Так и живу, – рассказала Королева ночи в программе "Ранок з Україною". – Сейчас я занимаюсь строительством. Только достроила дачу и работаем над баней. А вы знаете, что такое строительство – берешь деньги и передаешь в другие руки. Поэтому деньги видишь только в чужих руках.

Ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала о своей несбывшейся мечте.

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