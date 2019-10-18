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Оля Полякова рассказала о своей несбывшейся мечте

Комментариев: 2
Звезда призналась, почему не стала балериной .

Оля Полякова рассказала о своей несбывшейся мечте
Оля Полякова рассказала о своей несбывшейся мечте
Пресс-служба

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Королева ночи Оля Полякова поделилась с журналистами программы "Ранок з Україною" на канале “Украина“, о чем мечтала в детстве и почему эта мечта так и не стала реальностью.

Оказалось, Королева украинской сцены когда-то хотела связать свою жизнь с балетом. Будущая звезда достаточно серьезно отнеслась к своей мечте, но препятствием стал большой рост. Тогда певица и подумать не могла, что невероятные ноги, на которые сейчас засматриваются миллионы меломанов, станут препятствием к занятиям балетом.

В детстве я очень хотела заниматься балетом, – признается Оля Полякова журналистам “Ранку з Україною“. – Я делала себе пуанты из папье маше и танцевала перед зеркальным шкафом. А в 7 лет пришла с мамой, чтобы меня взяли на балет. Они посмотрели на маму, посмотрели на меня и сказали: “Таких высоких балерин не бывает, идите домой, девушка“.

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Поэтому, несмотря на то, что у звезды с балетом не сложилось, когда есть возможность Оля идет насладиться действом на сцене, ведь понимает, какая работа за этим стоит.

Это очень тяжелый труд, и я уважаю это! – комментирует певица.

Ранее мы писали, что Маша Полякова удивила переменами во внешности.

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Теги: Оля Полякова, балет, балерина
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.10.2019, 17:57
Оценка:  0
гость
швабра обоссаная
Антибес    21.10.2019, 17:54
Оценка:  0
Антибес
Главное что тысячи раз сбылась мечта Оли о суточном генг-бенге с десятком обдолбаных негрил у каждого из которых его чёрная"салями"была длиной не менее 10 дюймов!)))))
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