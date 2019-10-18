Звезда призналась, почему не стала балериной .

Оля Полякова рассказала о своей несбывшейся мечте Пресс-служба

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Королева ночи Оля Полякова поделилась с журналистами программы "Ранок з Україною" на канале “Украина“, о чем мечтала в детстве и почему эта мечта так и не стала реальностью.

Оказалось, Королева украинской сцены когда-то хотела связать свою жизнь с балетом. Будущая звезда достаточно серьезно отнеслась к своей мечте, но препятствием стал большой рост. Тогда певица и подумать не могла, что невероятные ноги, на которые сейчас засматриваются миллионы меломанов, станут препятствием к занятиям балетом.

В детстве я очень хотела заниматься балетом, – признается Оля Полякова журналистам “Ранку з Україною“. – Я делала себе пуанты из папье маше и танцевала перед зеркальным шкафом. А в 7 лет пришла с мамой, чтобы меня взяли на балет. Они посмотрели на маму, посмотрели на меня и сказали: “Таких высоких балерин не бывает, идите домой, девушка“.

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Поэтому, несмотря на то, что у звезды с балетом не сложилось, когда есть возможность Оля идет насладиться действом на сцене, ведь понимает, какая работа за этим стоит.

Это очень тяжелый труд, и я уважаю это! – комментирует певица.

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