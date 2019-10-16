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Одесская Барби рассекретила свою основную работу

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Популярная Инста-дива призналась, что сейчас работает учителем по астралу.

Одесская Барби рассекретила свою основную работу
Одесская Барби рассекретила свою основную работу
ivona.bigmir.net

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Популярная блогер Валерия Лукьянова, которая известна как "Одесская Барби" из-за внешнего сходства с американской детской куклой, сообщила, что основной ее работой на данный момент стало обучение людей астралу и продвижение духовных практик. Об этом знаменитость написала на своей страничке в Инстаграм. Лукьянова выставила фото со своим идейным вдохновителем Михаилом и отметила, что именно он помог ей выбрать нынешнюю сферу деятельности.

С Мишей мы познакомились очень давно!
Тогда я ещё была в своём Потоке, в своих энергиях и вне эгрегора Ньюэйдж.
Михаил явился вдохновителем моей просветительском деятельности среди людей по астралу, написания нескольких книг, проведение семинаров! Миша меня буквально заразил своим стремлением продвигать ВТП в массы! И вот с тех пор я тоже педагог!))) До этого я никогда не помышляла быть учителем, и я смеялась когда он мне это предлагал и думала - "я? Учитель??? Ха-ха-ха!" Но он так заразил меня этой идеей, что я решила попробовать !!! Видите, как все вышло. Теперь это моя основная профессия ! От других видов деятельности я успешно избавились, - написала Одесская Барби.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Мишей мы познакомились очень давно! Тогда я ещё была в своём Потоке , в своих энергиях и вне эгрегора Ньюэйдж. Михаил явился вдохновителем моей просветительском деятельности среди людей по астралу, написания нескольких книг, проведение семинаров ! Мало кто знает, но первый мой семинар организовал именно Миша, за что ему огромное спасибо ! Кто смотрел этот семинар ? Тогда я была помешанным на себе метафизиком, на людях лишь проводила эксперименты и даже не думала им когда-то помогать !))) Но Миша меня буквально заразил своим стремлением продвигать ВТП в массы! И вот с тех пор я тоже педагог!))) Представляете ?) .... мало кто знает эту историю , но с вами я только благодаря Мише! До этого я никогда не помышляла быть учителем, и я смеялась когда он мне это предлагал и думала - «я? Учитель??? Ха-ха-ха!» Но он так заразил меня этой идеей, что я решила попробовать !!! Видите, как все вышло. Теперь это моя основная профессия ! От других видов деятельности я успешно избавились )! #астрал #фаза #втп #астральныймир #валериялукьянова #мистики #метафизик #биоханиг #сверхспособности

Публикация от Valeria Valerievna (@valeria_lukyanova21)

Ранее мы писали, что Одесская Барби показала маму в купальнике.

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Теги: Одесская Барби, Астрал, эзотерика, Валерия Лукьнова
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
i-Krivoruk    16.10.2019, 17:52
Оценка:  0
i-Krivoruk
Не астралу а аналу...!)
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