Кортни Кокс показала селфи с коллегами по сериалу "Друзья"

Актриса Кортни Кокс опубликовала совместное фото с Мэттом Лебланом и Дженнифер Энистон.

Известная американская актриса, звезда сериала “Друзья“ Кортни Кокс поделилась новой фотографией с коллегами по культовому ситкому, которому недавно исполнилось 25 лет.

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Так, на своей странице в Instagram исполнительница роли Моники опубликовала селфи, на котором она запечатлена с актерами Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан. Они сыграли Рэйчел и Джоуи в “Друзьях“.

Отметим, что Кортни часто общается и постит фото со своими сериальными подругами Дженнифер Энистон и Лизой Кудроу. А вот снимки с исполнителями главных мужских ролей сериала являются большой редкостью.

“Одна из редких ночей, и мне это нравится“, - подписала свежий кадр Кортни Кокс.

Напомним, ранее Кортни Кокс и Лиза Кудроу показали, как отпраздновали 25-летие “Друзей“.

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