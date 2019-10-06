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Кортни Кокс показала селфи с коллегами по сериалу "Друзья"

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Актриса Кортни Кокс опубликовала совместное фото с Мэттом Лебланом и Дженнифер Энистон.
Кортни Кокс показала селфи с коллегами по сериалу "Друзья"
Кортни Кокс показала селфи с коллегами по сериалу "Друзья"
instagram.com/courteneycoxofficial

Известная американская актриса, звезда сериала “Друзья“ Кортни Кокс поделилась новой фотографией с коллегами по культовому ситкому, которому недавно исполнилось 25 лет.

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Так, на своей странице в Instagram исполнительница роли Моники опубликовала селфи, на котором она запечатлена с актерами Дженнифер Энистон и Мэтт Леблан. Они сыграли Рэйчел и Джоуи в “Друзьях“.

Отметим, что Кортни часто общается и постит фото со своими сериальными подругами Дженнифер Энистон и Лизой Кудроу. А вот снимки с исполнителями главных мужских ролей сериала являются большой редкостью.

“Одна из редких ночей, и мне это нравится“, - подписала свежий кадр Кортни Кокс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rare night and I love it.

Допис, поширений Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Напомним, ранее Кортни Кокс и Лиза Кудроу показали, как отпраздновали 25-летие “Друзей“.

 

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Теги: Друзья, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан
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Источник: Ivonа bigmir)net

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