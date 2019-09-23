22 сентября 1994 года вышла первая серия популярного сериала "Друзья".

Кортни Кокс и Лиза Кудроу показали, как отпраздновали 25-летие "Друзей" Getty Images

Известные американские актрисы, звезды сериала “Друзья“ Кортни Кокс и Лиза Кудроу поделились в Instagram очередными совместными кадрами. Артистки воссоединились, чтобы отпраздновать 25-лет со дня выхода первой серии ситкома.

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Так, в воскресенье, 22 сентября, артистки снова встретились и пригласили в гости близких друзей. Актрисы отпраздновали юбилей сериала под открытым небом у костра в компании певца Чарли Пута и продюсера Дэна Букатинского.

Исполнительница роли Моники Геллер выбрала для вечеринки футболку и штаны бежевого цвета. А Лиза Кудроу, которая сыграла в “Друзьях“ Фибби Буфе была одета в красную блузку в черный горошек и черные брюки.

“Так взволнована, чтобы отпраздновать, что мы загорелись“, - поделилась Кудроу.

“Пытаюсь играть круто со всей этой жарой“, - подписала фото Кортни Кокс.

Напомним, ранее Кортни Кокс отпраздновала свое 55-летие с коллегами по сериалу “Друзья“.

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