Для официального визита в США первая леди Украины Елена Зеленская выбрала брючные костюмы.

Визит Владимира и Елены Зеленских в США: Какие наряды выбрала первая леди instagram.com/olenazelenska_official

Сегодня, 24 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская прибыли в США с официальным визитом. Глава нашего государства примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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На официальной странице Офиса Президента Украины в Facebook появилось фото Зеленских, которое было сделано в аэропорту. На снимке можно увидеть, как президент вместе с первой леди выходят с самолета, держась за руки.

Для поездки в США Елена выбрала стильный костюм бежевого цвета, который состоит из большого пиджака и укороченных широких брюк. Свой образ Зеленская дополнила шелковым платком. и темными солнцезащитными очками.

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Кроме того, Елена вместе с супругом встретилась с представителями украинской диаспоры в США. На этом мероприятии первая леди Украины появилась в черных брюках и пиджаке розового цвета с двумя пуговицами.

На зустрічі з діаспорою по прибуттю у НьюЙорк @ZelenskyyUa обіцяв, що етнічні Українці з окремих країн матимуть можливість отримати українське громадянство і зберегти у випадку американських українців, американське. pic.twitter.com/BKjckFow3T — Голоc Амepики (@chastime) September 24, 2019

Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Владимира и Елены Зеленских.

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