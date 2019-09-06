Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Владимира и Елены Зеленских

Комментариев: 0
На фанатской странице первой леди появились архивные свадебные снимки президентской четы.
В Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Владимира и Елены Зеленских
В Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Владимира и Елены Зеленских
instagram.com/olenazelenska_official

В социальной сети Instagram появились архивные фотографии со свадьбы президента Украины Владимира Зеленского и первой леди страны Елены Зеленской.

Читай также: ТОП-5 самых стильных первых леди современности

Бывший руководитель студии “Квартал 95“ и его возлюбленная, девичья фамилия которой Кияшко, сыграли свадьбу 6 сентября 2003 года. Сейчас у 41-летнего Владимира и 41-летней Елены двое детей: 15-летняя дочь Александра и 6-летний сын Кирилл.

На архивных свадебных фото, которые были опубликованы на одной из фан-страниц Елены Зеленской в Instagram, будущая первая леди запечатлена в белом платье с пышной юбкой, оголенными плечами и в фате, а Владимир позировал в светло-сером костюме с галстуком.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что сын Кирилл впервые пошел в школу

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, Елена Зеленская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь