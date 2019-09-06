На фанатской странице первой леди появились архивные свадебные снимки президентской четы.

В Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Владимира и Елены Зеленских instagram.com/olenazelenska_official

В социальной сети Instagram появились архивные фотографии со свадьбы президента Украины Владимира Зеленского и первой леди страны Елены Зеленской.

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Бывший руководитель студии “Квартал 95“ и его возлюбленная, девичья фамилия которой Кияшко, сыграли свадьбу 6 сентября 2003 года. Сейчас у 41-летнего Владимира и 41-летней Елены двое детей: 15-летняя дочь Александра и 6-летний сын Кирилл.

На архивных свадебных фото, которые были опубликованы на одной из фан-страниц Елены Зеленской в Instagram, будущая первая леди запечатлена в белом платье с пышной юбкой, оголенными плечами и в фате, а Владимир позировал в светло-сером костюме с галстуком.

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что сын Кирилл впервые пошел в школу.