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Елена Зеленская нарушила дресс-код во время официального визита в Канаду

Комментариев: 6
В Сети появились первые фото с официального визита в Канаду президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены.
Елена Зеленская нарушила дресс-код во время официального визита в Канаду
Елена Зеленская нарушила дресс-код во время официального визита в Канаду
instagram.com/olenazelenska_official

Сегодня, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская прилетели с официальным визитом в крупнейший город Канады - Торонто. 

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На официальной странице первой леди Украины появились снимки, на которой президентская чета запечатлена на трапе в аэропорту. Для государственной поездки Зеленская выбрала черный комбинезон и босоножки такого же цвета.

“Прилетіли до Канади, завтрашній день обіцяє бути дуже насиченим цікавими зустрічами та корисними справами, а сьогодні небагато часу на прогулянку та вечерю.  Добраніч, Канадо та добрий ранок, Україно!“, - сообщила Елена Зеленская.

Еще несколько кадров были опубликованы на фанатской странице Елены. Та фото можно рассмотреть, какой вид имеет наряд супруги украинского президента ззади.

Отметим, что некоторые подписчики первой леди заявили, что она нарушила дресс-код и вместо закрытых туфлей надела открытие босоножки.

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“Все классно и Лена красивая,ноооо.... В босоножках на официальные приемы не ходят. Куда смотрят стилисты?“, “Взуття першої леді жах. Пальці повинні бути закриті“, “О Боже! Босоножки на такую встречу? Смешно“, “А до чого чорне кімоно??.... І що це за взуття, хай Бог милує, для офіційної зустрічі!!! Криві пальці на ногах, косолапа постава(((( Хто стиліст цієї гарної пані?! Руки йому повідбивати!!“, - написали в комментариях к фото.

Напомним, ранее Елена Зеленская показала, как выглядела в студенческие годы.

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Теги: Елена Зеленская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (6)
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pусский  (аноним)  02.07.2019, 17:13
Оценка:  0
pусский
Блять ебучая, какого хуя она в Канаде забыла, если Украина загибается? Она там хоть пёрнула, али нет?
гость  (аноним)  02.07.2019, 16:47
Оценка:  0
гость
НУ вы - Аполлоны и Венеры Милосские! Живо посмотрели на свои красивые пальцы на ногах и захлопнули хле...ники! Новые люди - новые веяния! Человек - подобие Божие! В нём всё прекрасно! В следующий раз Лена появись перед своими хулителями в одних стрингах - шоб изошли слюной! Злопыхатели!
Рики    02.07.2019, 16:41
Оценка:  +2
Рики
Да, босоножки я тоже заметила сразу .
гость  (аноним)  02.07.2019, 16:38
Оценка:  +1
гость
Не мытый чёрт - ззади. Это просто 3,14ЗДЕЦЦ.
гость  (аноним)  02.07.2019, 16:36
Оценка:  0
гость
жена клоуна!!!! от куда у неё культура, от куда у неё ,воспитание???
гость  (аноним)  02.07.2019, 16:20
Оценка:  0
гость
Ззади?
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