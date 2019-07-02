В Сети появились первые фото с официального визита в Канаду президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены.

Елена Зеленская нарушила дресс-код во время официального визита в Канаду instagram.com/olenazelenska_official

Сегодня, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская прилетели с официальным визитом в крупнейший город Канады - Торонто.

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На официальной странице первой леди Украины появились снимки, на которой президентская чета запечатлена на трапе в аэропорту. Для государственной поездки Зеленская выбрала черный комбинезон и босоножки такого же цвета.

“Прилетіли до Канади, завтрашній день обіцяє бути дуже насиченим цікавими зустрічами та корисними справами, а сьогодні небагато часу на прогулянку та вечерю. Добраніч, Канадо та добрий ранок, Україно!“, - сообщила Елена Зеленская.

Еще несколько кадров были опубликованы на фанатской странице Елены. Та фото можно рассмотреть, какой вид имеет наряд супруги украинского президента ззади.

Отметим, что некоторые подписчики первой леди заявили, что она нарушила дресс-код и вместо закрытых туфлей надела открытие босоножки.

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“Все классно и Лена красивая,ноооо.... В босоножках на официальные приемы не ходят. Куда смотрят стилисты?“, “Взуття першої леді жах. Пальці повинні бути закриті“, “О Боже! Босоножки на такую встречу? Смешно“, “А до чого чорне кімоно??.... І що це за взуття, хай Бог милує, для офіційної зустрічі!!! Криві пальці на ногах, косолапа постава(((( Хто стиліст цієї гарної пані?! Руки йому повідбивати!!“, - написали в комментариях к фото.

Напомним, ранее Елена Зеленская показала, как выглядела в студенческие годы.