"Синяки и шишка на голове": DJ NANA о перевоплощении в Леди Гагу

DJ NANA приняла участие в шоу "Шалена зірка", где примеряла образ Леди Гаги.

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В шоу “Шалена зірка“ на Новом канале наши звезды зажигаются и зажигают по-новому! DJ NANA, которая ранее никогда никого не пародировала, в финальном раунде проекта перевоплотилась в американскую поп-диву Леди Гагу. А ее соперник Иракли Макацария– в Рики Мартина.

“Я не понимаю, откуда она берет силы для того, чтобы так отдаваться на своих выступлениях, потому что у нее очень сложная хореография, – говорит DJ NANA о Леди Гаге. – Со стороны кажется, будто там нечего делать. Но стоит два или три раза пройти этот номер, и уже нет сил даже дышать!“

Dj NANA пресс-служба

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Чтобы повторить образ Гаги, DJ NANA репетировала несколько дней. В этом ей помогала главный хореограф шоу с Лесей Никитюк Ольга Семешкина.

“Казалось бы, мы уже все продумали и сделали, и тут Ольга говорит: “А кувырок сделаешь?“ Я отвечаю: “Да, конечно, сделаю“. По сценарию, в конце номера у нас с балетом была драка, и я должна была сделать кувырок. Во время репетиции мне надели парик с вплетенными туда баночками из-под Coca-Cola. Мне Ольга говорит: “А сможешь сделать фляк в воздухе?“, ну, я и согласилась. То есть, настолько все горели идеей, чтобы все было круто и качественно, но чтобы максимально вложиться в те 1,5 минуты выступления“.

Dj NANA пресс-служба

Анастасия (настоящее имя DJ NANA) призналась, что без последствий не обошлось.

“Да, конечно, не без травм, – говорит артистка. – И колени, и спина и голова – везде были ужасные синяки. А на голове – шишка. Во время кувырка один раз я промахнулась, и у меня соскользнула рука. Но само шоу и формат мне очень понравились. Все на позитиве. Ко всему всегда нужно относиться с позитивом и с юмором“.

Dj NANA пресс-служба

“Шалена зірка“ – каждый четверг в 21:00 на Новом канале.

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