София Хаджипантели продолжает эпатировать публику откровенными образами.

"Зубная фея": Модель с самыми густыми бровями позировала в эротичном образе instagram.com/sophiahadjipanteli

Читай также: Неожиданно: Кендалл Дженнер стала блондинкой - фото

Модель из Греции София Хаджипантели - девушка с довольно примечательной внешностью. У модели, которая родилась на Кипре, сросшиеся брови, которые она не только не выщипывает но и, судя по слухам, подкрашивает в темный цвет. Можно сколько угодно спорить о том, насколько “красиво“ это смотрится - Софию нелестные отзывы о ее внешности не только не беспокоят, но и, похоже, раззадоривают. Новая публикация Хаджипантели в Инстаграм - тому доказательство. Девушка выставила откровенное фото в образе “феи“, примерив блестящее эротическое белье и чулки с подтяжками. Образ дополнили многочисленные золотые украшения на шее и массивные серьги. Также София надела необычную серьгу в нос. Губы модели - ярко подведены и густо накрашены.

Зубная фея, - подписала снимок София.

Стоит отметить, что эпатаж Софии - иногда выливается в весьма радикальные формы. Так, на днях модель выставила фото с огромной рыбой, вся выпачканная “кровью“.

Ранее мы писали, что 150-килограммовая модель выставила откровенное фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.