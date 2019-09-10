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"Зубная фея": Модель с самыми густыми бровями позировала в эротичном образе

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София Хаджипантели продолжает эпатировать публику откровенными образами.

"Зубная фея": Модель с самыми густыми бровями позировала в эротичном образе
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Модель из Греции София Хаджипантели - девушка с довольно примечательной внешностью. У модели, которая родилась на Кипре, сросшиеся брови, которые она не только не выщипывает но и, судя по слухам, подкрашивает в темный цвет. Можно сколько угодно спорить о том, насколько “красиво“ это смотрится - Софию нелестные отзывы о ее внешности не только не беспокоят, но и, похоже, раззадоривают. Новая публикация Хаджипантели в Инстаграм - тому доказательство. Девушка выставила откровенное фото в образе “феи“, примерив блестящее эротическое белье и чулки с подтяжками. Образ дополнили многочисленные золотые украшения на шее и массивные серьги. Также София надела необычную серьгу в нос. Губы модели - ярко подведены и густо накрашены.

Зубная фея, - подписала снимок София.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tooth fairy 🦷 @sarashakeel ❤️

Публикация от Sophia ☠️🧿🇨🇾 (@sophiahadjipanteli)

Стоит отметить, что эпатаж Софии - иногда выливается в весьма радикальные формы. Так, на днях модель выставила фото с огромной рыбой, вся выпачканная “кровью“.

Ранее мы писали, что 150-килограммовая модель выставила откровенное фото.

 

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Теги: София Хаджипантели, модель, эпатаж, фото в белье
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Источник: IVONA bigmir)net

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